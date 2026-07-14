Final del Mundial 2026, al momento: resultados de las semifinales y quién clasifica

Francia y España disputan el primer boleto a la gran final de la Copa del Mundo. Sigue todos los detalles rumbo al próximo 19 de julio

Así está el panorama de la final del Mundial | Claro Sports

La final del Mundial 2026 comenzará a tomar forma este martes 14 de julio con la primera semifinal entre Francia y España, programada a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en Dallas. Por el momento, ninguna selección tiene asegurado el boleto al partido por el título, pero en Claro Sports te llevaremos todos los movimientos de la serie al momento.

Francia llega a esta instancia después de superar 3-0 a Suecia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos en las rondas de eliminación directa, sin recibir goles durante esa fase. Kylian Mbappé, autor de ocho tantos en el torneo, Ousmane Dembélé y Michael Olise aparecen entre sus principales referentes, mientras España avanzó tras vencer 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal y 2-1 a Bélgica, con Lamine Yamal, Rodri, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Fabián Ruiz entre sus jugadores determinantes.

La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta, donde Inglaterra enfrentará a Argentina por el otro lugar en la final. Lionel Messi encabeza al conjunto sudamericano, mientras Jude Bellingham y Harry Kane son dos de las principales figuras inglesas en un duelo que representará el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en Copas del Mundo; el historial registra tres victorias inglesas y dos de la Albiceleste.

Mundial 2026: resultado de las semifinales, en vivo

El ganador del Francia vs España se medirá por el campeonato contra el vencedor del Inglaterra vs Argentina. Las semifinales del Mundial 2026 arrancaron este martes 14 de julio con el cruce entre europeos. En estos momentos el partido se disputa en el Estadio Dallas, con el marcador a favor de la Furia 0-1 gracias a un gol de penalti de Mikel Oyarzabal. El segundo finalista se definirá el miércoles 15 de julio en Atlanta, cuando Inglaterra y Argentina midan fuerzas en busca de la serie por el título.

Martes 14 de julio

Partido 101 | Francia 0-1 España | Estadio Dallas

Miércoles 15 de julio

Partidos 102 | Inglaterra vs Argentina | Estadio Atlanta | 13:00 horas CDMX | Canal 5, Tv Azteca y ViX

¿Cuándo se juega la gran final del Mundial 2026? Fecha confirmada y sede oficial

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El partido 104 enfrentará al ganador del Francia vs España contra el vencedor del Inglaterra vs Argentina, por lo que una de esas cuatro selecciones levantará el trofeo en East Rutherford.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, cuenta con capacidad para 80 mil 663 espectadores y fue inaugurado en 2010. Durante el Mundial 2026 recibió cinco partidos de fase de grupos (Brasil 1-1 Marruecos, Francia 3-1 Senegal, Noruega 3-2 Senegal, Ecuador 2-1 Alemania y Panamá 0-2 Inglaterra), un encuentro de dieciseisavos de final (Francia 3-0 Suecia), uno de octavos (Brasil 1-2 Noruega) y será el escenario del duelo por el título.

El inmueble es sede habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. También albergó la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile venció a Argentina en penaltis, y la final del Mundial de Clubes 2025, donde Chelsea derrotó 3-0 al Paris Saint-Germain.

¿Quién transmite la final del Mundial 2026 en vivo y dónde ver por TV y online?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En México, el partido podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, mientras que la transmisión online de paga estará disponible mediante ViX Premium.

No olvides que en Claro Sports tendremos el seguimiento del encuentro a través de nuestro tradicional minuto a minuto, con las acciones más importantes, estadísticas en tiempo real, crónica, reacciones y todos los detalles del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

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