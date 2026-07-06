Goleadores del Mundial 2026, al momento: la tabla de goleo, actualizada

Erling Haaland empata a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima; los tres son seguidos muy de cerca por Harry Kane

Los goleadores del Mundial 2026 | Reuters/AFP

La tabla de goleo del Mundial 2026 se sigue moviendo en los octavos de final. Luego de una primera ronda repleta de anotaciones y emociones, las rondas de eliminación directa no se quedaron atrás con goles de los delanteros más representativos del certamen.

Bajo este contexto, Leo Messi ya lleva siete goles. Arrancó el Mundial 2026 con un hat-trick ante Argelia que le permitió igualar a Miroslav Klose con 16 goles como máximo anotador histórico de la Copa del Mundo, pero la historia cambió en su siguiente presentación: el argentino marcó un doblete y llegó a 18 tantos, quedando en solitario en lo más alto de la lista. Por si todo esto fuera poco, en el tercer duelo marcó un golazo de tiro libre ante Jordania. En los 16vos de final inauguró el marcador ante Cabo Verde, con lo que se mantiene en la cima, pero ahora con 20 anotaciones.

El argentino comparte la cima con Kylian Mbappé. Con su gol ante Paraguay en los octavos de final, el delantero del Real Madrid alcanzó los siete tantos y se puso a uno de igualar a Messi como máximo anotador en la historia de los mundiales. Sus otros seis goles cayeron por doblete ante Senegal, Irak (fase de grupos) y Suecia (ronda de 32).

A su vez, luego del encuentro de octavos de final entre Noruega y Brasil, Erling Haaland alcanzó a Messi y a Mbappé en la cima de la tabla de goleo de esta Copa del Mundo gracias a su doblete a los minutos 79′ y 90′ que, de paso, sirvió para eliminar al conjunto amazónico. El futbolista del Manchester City marcó doblete ante Irak y Senegal en la fase de grupos y un tanto más ante Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

Detrás de ellos tres aparece el inglés Harry Kane, quien con el penal marcado ante México en el duelo de octavos de final llegó a seis tanto en el torneo y se puso a uno de los líderes: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, que acumulan 7 dianas.

¿Quiénes son los goleadores del Mundial 2026? Tabla actualizada al momento

La lista de los mejores goleadores la complementan Julián Quiñones, Jude Bellingham, Vinicius Jr, Mikel Oyarzabal, Ismaila Sarr y Ousmane Dembélé, con cuatro goles cada uno, lo que aviva la lucha interminable por el liderato.

Raúl Jiménez, Cristiano Ronaldo, Jonathan David y Matheus Cunha están entre los futbolistas con tres anotaciones.

Jugador Selección Goles 1 – Lionel Messi Argentina 7 1 – Kylian Mbappé Francia 7 1 – Erling Haaland Noruega 7 4 – Harry Kane Inglaterra 6 5 – Julián Quiñones México 4 5 – Jude Bellingham Inglaterra 4 5 – Ousmane Dembélé Francia 4 5 – Mikel Oyarzabal España 4 5 – Vinicius Jr. Brasil 4 5 – Ismaila Sarr Senegal 4 11 – Raúl Jiménez México 3 11 – Cristiano Ronaldo Portugal 3 11 – Deniz Undav Alemania 3 11 – Johan Manzambi Suiza 3 11 – Cody Gakpo Países Bajos 3 11 – Elijah Just Nueva Zelanda 3 11 – Jonathan David Canadá 3 11 – Kai Havertz Alemania 3 11 – Ismael Saibari Marruecos 3 11 – Brian Brobbey Países Bajos 3 11 – Yoane Wissa RD Congo 3 11 – Matheus Cunha Brasil 3 11 – Folarin Balogun Estados Unidos 3 23 – Daniel Muñoz Colombia 2

¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales?

A lo largo de la historia, muchos futbolistas han logrado dejar su huella como goleadores en la Copa del Mundo. Dos de esos jugadores son Miroslav Klose y Lionel Messi, quienes llegaron a estar empatados en la cima de la tabla de goleo con 16 tantos. No obstante, Messi rompió la igualdad en la fase de grupos para quedarse en solitario con el primer lugar. Su gol ante Cabo Verde en los 16vos de final lo hizo llegar a 20 goles anotados en 30 partidos. Mientras que Kylian Mbappé, ya superó al teutón con 19.

Lionel Messi alcanzó la cifra de 20 dianas anotadas luego de marcar un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y siete en Norteamérica 2026 (hasta el momento). Aquí puedes ver la lista completa de máximos goleadores.

Messi se convirtió en el máximo anotador de los Mundiales | Reuters

¿Dónde ver en vivo el Mundial 2026? Transmisiones por TV y online

El Mundial 2026 se podrá seguir en vivo a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales. En México, los partidos estarán disponibles por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium, mientras que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto con todos los detalles, goles, jugadas clave, alineaciones, estadísticas y la cobertura completa de cada encuentro de la Copa del Mundo.

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