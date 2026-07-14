Tour de Francia 2026, etapa 10: lo mejor de Isaac del Toro hoy 14 de julio

Disfruta de lo más destacado de la décima etapa del Tour, donde Pogacar se llevó el triunfo; Del Toro se ubica en el Top 10

Este martes 14 de julio se disputó la décima etapa del Tour de Francia 2026 entre Aurillac y Le Lioran, y ahora puedes revivir la victoria de Tadej Pogacar en los momentos más importantes de la jornada. El esloveno atacó en el ascenso al Col de Pertus, dejó atrás al grupo de favoritos y cruzó la meta en solitario con un tiempo de tres horas, 58 minutos y ocho segundos.

No te pierdas la actuación de Isaac del Toro, quien finalizó en la octava posición, a un minuto y 31 segundos de Pogacar. El mexicano no pudo seguir el cambio de ritmo de su compañero del UAE Team Emirates-XRG y perdió el tercer lugar de la clasificación general, además de la camiseta blanca de mejor joven; sin embargo se mantiene en el Top 10. Repasa los ataques, las fugas y las acciones decisivas de la etapa por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuál es el recorrido de hoy 14 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 10 del Tour de Francia 2026 se disputó este martes 14 de julio entre Aurillac y Le Lioran, con una distancia de 166.6 kilómetros. La jornada incluyó seis puertos puntuables y tuvo como principales ascensos el Puy Mary-Pas de Peyrol y el Col de Pertus, ambos de primera categoría.

Richard Carapaz y Javier Romo protagonizaron parte de las fugas antes del ataque definitivo de Pogacar a 15 kilómetros de la meta. Remco Evenepoel terminó segundo, a 32 segundos, Paul Seixas fue tercero, a 34, y Jonas Vingegaard concluyó séptimo, a 44 segundos del ganador.

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