Egan Bernal, tras la etapa 10: “En el Tour se corre en un ritmo muy fuerte””

En otra jornada de alta montaña, Egan Bernal dijo presente como el mejor colombiano de la competición, que este martes finalizó en Nevers.

Egan Bernal en el Tour de Francia/ REUTERS/Stephanie Lecocq.

Este martes 14 de julio regresaron las emociones del Tour de Francia 2026. No hubo grandes sorpresas, ya que Tadej Pogacar conquistó una victoria más en esta edición de la ‘Ronda Gala’, el esloveno y líder del UAE Team Emirates – XRG es más líder que nunca en la clasificación general y al inicio de la segunda semana sigue saboreando el título.

En cuanto a lo que fue la participación colombiana, Harol Tejada en cierta parte hizo parte de la fuga, inclusive la lideró en solitario pero se opacó. Egan Bernal dijo presente como el mejor ‘cafetero’ del día llegando un par de segundos después que el pelotón y a 2:53 del vencedor de la fracción con final en Le Lioran. El zipaquereño entregó sus sensaciones de lo que fue la jornada de este martes.

“La verdad que iba aguantando relativamente bien, pero pasó lo mismo que en el Tourmalet, hasta que arranca Pogacar, de ahí me sacan mucho de punta, intento hacer ese cambio de ritmo, aguanto por 30 segundos y luego ya quedo como en mitad del grupo de adelante y de los de atrás. La verdad queda uno ahí en el limbo, encontré dos buenos compañeros y el objetivo al final fue evitar perdidas”, aseguró Egan Bernal en la transmisión oficial del Tour de Francia.

“Los vatios que hacemos son impresionantes para irse en la fuga, la verdad es que íbamos muy rápido, todo el día le estuvimos dando, la verdad me sentí bien e incluso sabía que íbamos bien porque los números que estábamos haciendo son locos. Dentro de mi nivel, me sentí bien y creo que igual lo intentamos, esto es el Tour de Francia y aquí se corre en un ritmo muy fuerte”, declaró.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 14 de julio

Colombianos en la etapa 10 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 15. Egan Bernal Netcompany INEOS 2:53 26. Einer Rubio Movistar Team 6:52 61. Harold Tejada XDS Astana Team 25:09 62. Sergio Higuita XDS Astana Team “ 171. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 41:41

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 12:15 29. Harold Tejada XDS Astana Team 48:13 39. Sergio Higuita XDS Astana Team 1:11:03 40. Einer Rubio Movistar Team 1:11:44 166. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 2:57:21

Este miércoles 15 de julio seguirá la acción en la segunda semana de la ‘Ronda Gala’. Será otro día para que los velocistas se luzcan en la competición. La onceava fracción comenzará en Vichy y finalizará en Nevers, con un sprint intermedio y dos puertos de montaña, ambos de cuarta categoría; prueba en la que se espera el protagonismo de Fernando Gaviria.

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