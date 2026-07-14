Lewandowski revela que su amor al Barça le hizo fichar por el Chicago Fire: “No quería jugar en otro club europeo”

El delantero polaco fue presentado el martes como nuevo jugador franquicia de la MLS y prepara su debut

Lewandowski es presentado por el Chicago Fire | KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

El 14 de julio fue el día de Robert Lewandowski en el Chicago Fire. El delantero polaco fue presentado oficialmente por el club de la MLS, liga a la que llega porque su experiencia en el FC Barcelona fue tan buena que no quería jugar en ningún otro club europeo.

“Tras decidir que terminaba mi etapa en el Barcelona, ya no quería jugar en otro equipo en Europa“, declaró Lewandowski. “Por un lado, fue una decisión difícil para mudarnos de Europa, pero no quería ir a otro equipo europeo con lo que conseguí en Barcelona. No me imaginaba en otro equipo, así que el siguiente paso era fuera de Europa“.

Robert Lewandowski habla por qué llegó a la MLS tras dejar el FC Barcelona |Reuters

Lewandowski reveló que dos ex compañeros del Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller, le ayudaron a tomar la decisión de jugar en Estados Unidos: “Me explicaron cómo funciona la liga. Mi nuevo equipo están haciendo un buen trabajo. Estoy para jugar al nivel más alto y ayudar al equipo dentro y fuera del campo”

Chicago es una de las ciudades de mayor ascendencia polaca en Estados Unidos, por lo que Lewandowski espera que eso ayude a su adaptación fuera de Europa. “Para mí y mi familia, es un gran paso dejar Europa. Pregunté a Thomas (Müller) cómo veía la liga, las diferencias, y dijo que es increíble. Me dijo que es algo más frío. No hablaré del clima porque no es sencillo comparar con Barcelona. Somos de Polonia, así que estaremos bien con el frío. Cuando vine hace par de semanas, estaba impresionado por el equipo, las instalaciones, la gente de Chicago, los polacos que hay aquí. Es algo que agradezco. Ya tuve una recepción cálida y me hace feliz. Me gusta mucho y disfruté el tiempo que llevamos aquí. Cada día se irá siendo más fácil. Estoy listo para el siguiente paso de mi carrera y que sea una buena etapa”.

El Chicago Fire vuelve a la acción el jueves 16 de julio ante el Vancouver Whitecaps de Müller, pero es probable que no se dé el debut de Lewandowski porque aterrizó hace menos de 24 horas en Chicago: “Me siento muy bien. Después de las vacaciones, necesito más tiempo para adaptarme al equipo, con el entrenamiento. He entrenado las últimas cuatro semanas, pero de manera individual; no es lo mismo que con un equipo. Día a día me sentiré mucho mejor tras el viaje de ayer, de Polonia a Chicago, que son muchas horas en avión. Ya entrené por primera vez con mi equipo, estoy muy contento”.

El calendario del Fire está lleno en las próximas semanas. Además del juego ante Vancouver, juegan ante Inter Miami el día 22, visitan al New York City FC el 25 y el 1 de agosto ante Charlotte antes de afrontar la Leagues Cup, en la que jugarán contra Necaxa, Santos y Cruz Azul de la Liga MX.

Lewandowski en su primer entrenamiento con el Chicago Fire | KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

Chicago Fire, amenaza para Inter Miami y el resto de la Conferencia Este de la MLS

El Chicago Fire no ha sido protagonista de la MLS en los últimos años. Desde 2010, calificaron a los Playoffs en tres ocasiones, incluyendo en 2025, el primer año de Gregg Berhalter como entrenador y que terminó con siete años de ausencia en la postemporada. Este 2026 iniciaron de mejor manera, al ser terceros en la Conferencia Este, con 26 puntos en 14 fechas.

Si bien el Fire es la segunda mejor defensa de la conferencia, anotaron apenas 22 goles, algo que Gregg Berhalter espera cambiar con la llegada de un delantero que ha anotado más de 700 goles en su carrera. De hecho, desde que hablaron de la posibilidad de fichar a Lewandowski, el equipo estuvo planeando un esquema con dos atacantes: Lewandowski y Hugo Cuypers.

“Lo que hemos hecho los últimos meses es prepararnos para un sistema con dos delanteros. No es habitual en el fútbol actual, pero es hemos trabajado movimientos en el área, cómo puede afectarnos en defensa. Hemos jugado bien y no creemos que eso afecte con la dupla de Robert y Cuypers. Son jugadores que pueden encontrar espacios, definir en espacios reducidos y estamos emocionados. Creemos que puede ser una gran combinación”, dijo el entrenador.

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