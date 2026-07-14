Francia vs España, en vivo Mundial 2026: ¡Los equipos ya calientan en Dallas!

Lamine Yamal vs Kylian Mbappé

España y Francia se enfrentarán este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026, en un partido que también marcará el duelo número 11 entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en Dallas, y representará el tercer choque entre ambos futbolistas a nivel de selecciones.

El historial favorece ampliamente al jugador español. En los 10 enfrentamientos anteriores, Lamine Yamal ha ganado ocho veces y Mbappé solamente dos. Además, el atacante francés no ha logrado imponerse sobre el futbolista del Barcelona en una eliminatoria directa a partido único, ya sea con sus clubes o con sus selecciones.

Entre sus duelos más importantes aparecen las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2025. España ganó ambos partidos, primero por 2-1 con un gol de Yamal y después por 5-4, encuentro en el que el español marcó dos tantos, mientras Mbappé respondió con un gol y una asistencia.

A nivel de clubes, ambos también se han enfrentado en partidos decisivos entre Barcelona y Real Madrid. Lamine salió vencedor en la final de la Supercopa de España 2025 y en la Copa del Rey del mismo año, con participación directa en el marcador a través de un gol y dos asistencias, respectivamente.

Pese al dominio de Yamal en el historial, Mbappé llega en mejor momento al partido del Mundial. El delantero francés suma ocho goles y tres asistencias en seis encuentros, mientras que Lamine registra un gol en 405 minutos. La semifinal definirá si el español mantiene su racha frente al francés o si Mbappé consigue llevar a Francia a una tercera final mundialista consecutiva.