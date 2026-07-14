Francia vs España, en vivo Mundial 2026: ¡Los equipos ya calientan en Dallas!
¡Franceses y españoles definen al primer equipo que llega a la final de la Copa del Mundo 2026!
14 de julio… una fecha especial para ambos
Este 14 de julio es el Día Nacional en Francia, por lo que en todo el país es una fecha para enmarcar, sin embargo, en el ámbito futbolístico, España también tiene algo que festejar y, precisamente, ante Francia… y así se lo recuerda.
Han jugado todo… y van por más
Tres jugadores, cuatro si no somos tan estrictos, son los hombres de hierro de Luis de la Fuente. Unai Simón, Pau Cubarsí y Marc Cucurella han jugado los 540 minutos que llevamos del Mundial. Detrás de ellos, con 539′, aparece Laporte.
¡Así fue la llegada de Francia al estadio!
Ambas selecciones ya están en el Estadio Texas para buscar el boleto a la final… en la foto vemos cómo fue la llegada francesa al recinto.
Lamine Yamal vs Kylian Mbappé
España y Francia se enfrentarán este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026, en un partido que también marcará el duelo número 11 entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en Dallas, y representará el tercer choque entre ambos futbolistas a nivel de selecciones.
El historial favorece ampliamente al jugador español. En los 10 enfrentamientos anteriores, Lamine Yamal ha ganado ocho veces y Mbappé solamente dos. Además, el atacante francés no ha logrado imponerse sobre el futbolista del Barcelona en una eliminatoria directa a partido único, ya sea con sus clubes o con sus selecciones.
Entre sus duelos más importantes aparecen las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2025. España ganó ambos partidos, primero por 2-1 con un gol de Yamal y después por 5-4, encuentro en el que el español marcó dos tantos, mientras Mbappé respondió con un gol y una asistencia.
A nivel de clubes, ambos también se han enfrentado en partidos decisivos entre Barcelona y Real Madrid. Lamine salió vencedor en la final de la Supercopa de España 2025 y en la Copa del Rey del mismo año, con participación directa en el marcador a través de un gol y dos asistencias, respectivamente.
Pese al dominio de Yamal en el historial, Mbappé llega en mejor momento al partido del Mundial. El delantero francés suma ocho goles y tres asistencias en seis encuentros, mientras que Lamine registra un gol en 405 minutos. La semifinal definirá si el español mantiene su racha frente al francés o si Mbappé consigue llevar a Francia a una tercera final mundialista consecutiva.
Alineaciones Francia vs España: así juegan la semifinal del Mundial
Luego de confirmarse los movimientos de Francia y la repetición de parte de España, estos son los 11 que iniciarán la semifinal del Mundial 2026.
Francia: Mike Maignan (P); Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jule Koundé; Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé (c).
España: Unai Simón (P); Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri (c), Fabián Ruiz, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.
Francia realiza dos movimientos en su 11
Didier Deschamps cambia su alineación titular: Tchouameni por Koné y Barcola por Doué. A continuación, su alineación confirmada:
Mike Maignan (P); Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jule Koundé; Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Kylian Mbappé (c).
Deschamps pone la mira en Lamine Yamal
Didier Deschamps reconoció que Francia deberá reducir las principales fortalezas de España durante la semifinal del Mundial 2026, en especial su capacidad para presionar, conservar el balón y atacar con jugadores desequilibrantes. Aunque evitó centrar todo el análisis en Lamine Yamal, el técnico admitió que el extremo representa uno de los mayores riesgos por su velocidad, regate y facilidad para generar ventajas en los duelos individuales.
El seleccionador francés colocó a La Roja como favorita por el rendimiento mostrado durante el torneo. “Atacan y defienden muy bien. Solo han encajado un gol en seis partidos”, señaló Deschamps, quien anticipó un encuentro con oportunidades ofensivas, pero también con dos equipos atentos a proteger su portería. El entrenador destacó que Francia deberá mantener la concentración y evitar pérdidas cerca del área.
Deschamps también consideró que la experiencia acumulada en partidos anteriores ante España puede ayudar a su equipo a interpretar mejor la semifinal. El técnico explicó que ajustó la preparación a las características del rival y subrayó la importancia de adaptarse durante el encuentro. “Sabemos cómo juega España, les gusta presionar”, afirmó antes de sostener que el boleto a la final se definirá por lo que ocurra sobre el terreno de juego.
Francia vs España: un solo antecedente en Mundiales
Francia y España únicamente se han enfrentado una vez en la historia de las Copas del Mundo. El antecedente ocurrió en los octavos de final de Alemania 2006, cuando el conjunto francés remontó y se impuso 3-1 con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane. David Villa había adelantado a La Roja desde el punto penal.
En el balance general, España mantiene ventaja después de 38 partidos, con 18 victorias, 13 derrotas y siete empates. Además, el equipo español ha ganado siete de los últimos diez encuentros ante Francia, incluidos los dos más recientes: el 2-1 de las semifinales de la Eurocopa 2024 y el 5-4 de la UEFA Nations League 2024-25.
¿El ‘y si… sí’ de Lamine Yamal?
A poco más de dos horas para la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, Lamine Yamal utilizó sus historias de Instagram para motivarse y enviar un mensaje a la afición española. El futbolista del Barcelona compartió dos imágenes de sus goles ante la selección francesa, correspondientes a los triunfos de La Roja en la Eurocopa 2024 y en la Nations League 2025.
Las publicaciones recuerdan los dos enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones, ambos con victoria española y con Yamal como protagonista en el marcador. El atacante busca que la historia se repita en Dallas y que España supere nuevamente a Francia para avanzar a la final y mantener vivo el objetivo de conquistar su segunda Copa del Mundo.
España confirma su alineación
El técnico español, Luis de la Fuente, no le mueve nada al cuadro que venció a Bélgica y manda a:
Unai Simón (P); Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodri (c), Fabián Ruiz, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.
Pedri se queda en la banca, REPITO, Pedri a la banca.
Alineaciones probables de Francia vs España: así salen a las semifinales del Mundial 2026
Didier Deschamps y Luis de la Fuente podrían mantener las bases utilizadas en los cuartos de final. Francia conservaría su frente ofensivo encabezado por Mbappé, Dembélé, Olise y Désiré Doué, mientras España apostaría nuevamente por Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Lamine Yamal.
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
Francia vs España: ¿Quién es favorito para ganar y obtener boleto a la final, según la IA?
Francia aparece como ligera favorita para ganar y obtener el boleto a la final del Mundial 2026, de acuerdo con el análisis de rendimiento, las probabilidades del mercado y el momento de sus principales figuras. Las cuotas previas le conceden alrededor de un 39% de posibilidades de imponerse durante el tiempo reglamentario, frente al 30% de España, una diferencia reducida que confirma la paridad de la semifinal.
El equipo de Didier Deschamps llega con seis victorias, solo un gol recibido y una ofensiva encabezada por Kylian Mbappé, quien suma ocho anotaciones. Ousmane Dembélé y Michael Olise también ofrecen velocidad para explotar los espacios que España podría dejar al adelantar sus líneas. La Roja cuenta con argumentos para equilibrar el encuentro, debido a su control del balón, su presión y una defensa que únicamente ha permitido un tanto durante el campeonato.
El pronóstico de la IA es una victoria de Francia por 2-1, en un partido cerrado que podría resolverse durante los minutos finales. España tendría periodos prolongados de posesión, pero la contundencia francesa y la capacidad de Mbappé para atacar en transición inclinan ligeramente la proyección hacia Les Bleus. Debido a la igualdad entre ambas selecciones, el empate y la prórroga también son escenarios posibles, por lo que ningún resultado puede garantizarse antes del encuentro.
¿Dónde ver Francia vs España hoy 14 de julio de 2026?
El partido entre Francia y España podrá verse en México por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7. La transmisión también estará disponible en TUDN para los usuarios de televisión de paga, mientras que ViX y las plataformas digitales de TV Azteca ofrecerán la señal vía streaming.
Claro Sports realizará una cobertura completa del encuentro con su minuto a minuto, donde se podrán consultar las alineaciones oficiales, las jugadas más relevantes, los goles, las estadísticas y el marcador definitivo de la primera semifinal del Mundial 2026.
Francia vs España, la batalla por la final del Mundial 2026
Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por el primer boleto a la final del Mundial 2026, en una semifinal que reúne a dos campeones del mundo y a varias de las principales figuras del torneo. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, y podrás seguir todas las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.
Les Bleus llegan con paso perfecto y una ofensiva encabezada por Kylian Mbappé, máximo referente del equipo con ocho goles en la competencia. El conjunto de Didier Deschamps también cuenta con Ousmane Dembélé y Michael Olise, además de mantener su portería en cero durante toda la fase de eliminación directa tras dejar en el camino a Suecia, Paraguay y Marruecos.
España buscará responder con su dominio del balón y la mejor defensa del campeonato, luego de recibir solamente un gol en seis partidos. Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal aparecen como las principales armas de una selección que eliminó a Austria, Portugal y Bélgica para regresar a una semifinal mundialista.
El encuentro representa apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y ha sido señalado como una final adelantada. El ganador avanzará al partido por el título del domingo 19 de julio y se medirá al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. ¡BIENVENIDOS, VAMOS A DIVERTIRNOS!