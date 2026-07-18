Messi: Mr. Finales tiene truco

Messi ha jugado 43 finales a lo largo de su carrera entre club y selección, de las que ganó 30. Mantiene cábalas increíbles para repetir éxito con los títulos

Messi ha disputado 43 finales a lo largo de su carrera | Reuters

Lionel Messi disputará otra final del Mundial con Argentina y buscará repetir el título conseguido en Qatar 2022. El capitán llega con cuatro finales consecutivas ganadas con la selección, tras haber perdido las cuatro anteriores, para un balance de 50% de efectividad. Al sumar su trayectoria con clubes y la Albiceleste, registra 30 títulos en 43 finales, equivalente a un 69% de éxito. Nota completa aquí.