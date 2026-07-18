Mbappé despide a Didier Deschamps: “el tiempo y la historia se encargarán de apreciar tu grandeza”

El delantero francés lamentó no poder despedir el legado del técnico de 57 años con la Copa del Mundo, y reconoció su legado de 14 años en el banquillo

Mbappé y Deschamps en el Mundial 2026 | Reuters

Kylian Mbappé dedicó un mensaje a Didier Deschamps previo al partido que marcará su último duelo al frente de la selección de Francia. El capitán utilizó sus redes sociales para reconocer el trabajo del técnico después de 14 años en el cargo y lamentó que el equipo no pudiera despedirlo con otra final mundialista, tras quedar eliminado por España en las semifinales del Mundial 2026.

“Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado”, escribió Mbappé al comienzo de su publicación. El delantero hizo referencia al desenlace del torneo, en el que Francia tendrá que disputar el partido por el tercer lugar ante Inglaterra en Miami en lugar de competir por el campeonato.

El atacante también destacó la influencia de Deschamps en la recuperación deportiva de la selección francesa: “Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello…”.

Mbappé agradeció al entrenador por haberle permitido iniciar su trayectoria con la selección absoluta y competir en los principales torneos internacionales: “Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país , y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, señaló el futbolista, quien debutó con Francia en marzo de 2017, cuando tenía 18 años, y fue nombrado capitán por Deschamps en 2023.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

¿Cómo le fue a Didier Deschamps como entrenador de Francia?

Didier Deschamps asumió como seleccionador de Francia en julio de 2012, después de la salida de Laurent Blanc. En su primer Mundial condujo al equipo hasta los cuartos de final de Brasil 2014, mientras que dos años después alcanzó la final de la Eurocopa 2016, en la que Francia perdió 1-0 ante Portugal durante el tiempo extra.

Su principal logro llegó en el Mundial de Rusia 2018. Francia derrotó 4-2 a Croacia en la final y conquistó el segundo campeonato mundial de su historia. Deschamps se convirtió entonces en el tercer hombre, después de Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, que ganó una Copa del Mundo como jugador y como entrenador, pues había sido capitán de la selección francesa campeona en 1998.

El técnico añadió otro título con la UEFA Nations League de 2021, torneo en el que Francia superó 2-1 a España en la final. Un año más tarde volvió a colocar al equipo en el partido por el título del Mundial, aunque perdió frente a Argentina en la tanda de penales después de un empate 3-3 en Qatar 2022.

Deschamps también llevó a Francia a las semifinales de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026. Su etapa terminó con un campeonato mundial, una Nations League, dos finales mundialistas consecutivas y una final de Eurocopa: “Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, concluyó Mbappé en su despedida.

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