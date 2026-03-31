Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo K, de Colombia en la Copa del Mundo?

A falta de 72 días para que se le dé el puntapié inicial a la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo tendrá que mejorar muchas cosas en el equipo.

Jugadores de la Selección Colombia, en un partido. – Vizzor Image.

Luego de lo que fueron las pobres presentaciones de la Selección Colombia, en la reciente doble fecha FIFA en la que cayó ante Croacia y Francia, el equipo nacional tiene que pasar rápidamente la página para lo que serán los 2 próximos partidos: ante Costa Rica y Jordania, duelos con los que se le dará finiquito a la preparación para la disputa del Mundial.

Colombia en el Mundial 2026: así quedó el Grupo K para la Copa del Mundo

Después de lo que fue el desenlace del repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia, en el que los jamaiquinos obtuvieron el pase a la siguiente llave. Este martes República Democrática del Congo y Jamaica se vieron las caras por el cupo al casillero, el cual quedó de la siguiente manera.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo?

Así se disputará la fase de grupos del campeonato del mundo a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia..

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Boznia y Herzegovina.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suiza y Suecia.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y pendiente.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Mundial 2026: ¿Cuál es el Grupo de la ‘Muerte’?

Es complicado contemplar si hay un solo grupo de la ‘Muerte’ en la próxima cita orbital a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo hay varios que darán mucho de qué hablar en el campeonato mundial.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y pendiente.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Grupo H: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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