Mundial 2026: ¿Cómo quedó el Grupo K, de Colombia en la Copa del Mundo?
A falta de 72 días para que se le dé el puntapié inicial a la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo tendrá que mejorar muchas cosas en el equipo.
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Luego de lo que fueron las pobres presentaciones de la Selección Colombia, en la reciente doble fecha FIFA en la que cayó ante Croacia y Francia, el equipo nacional tiene que pasar rápidamente la página para lo que serán los 2 próximos partidos: ante Costa Rica y Jordania, duelos con los que se le dará finiquito a la preparación para la disputa del Mundial.
Colombia en el Mundial 2026: así quedó el Grupo K para la Copa del Mundo
Después de lo que fue el desenlace del repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia, en el que los jamaiquinos obtuvieron el pase a la siguiente llave. Este martes República Democrática del Congo y Jamaica se vieron las caras por el cupo al casillero, el cual quedó de la siguiente manera.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
Mundial 2026: ¿Cómo quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo?
Así se disputará la fase de grupos del campeonato del mundo a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia..
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Boznia y Herzegovina.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suiza y Suecia.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y pendiente.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Mundial 2026: ¿Cuál es el Grupo de la ‘Muerte’?
Es complicado contemplar si hay un solo grupo de la ‘Muerte’ en la próxima cita orbital a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo hay varios que darán mucho de qué hablar en el campeonato mundial.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y pendiente.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
Grupo H: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.