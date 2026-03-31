Lionel Scaloni: “Que Messi disfrute el Mundial, si es que al final decide venir”

El técnico argentino evita confirmar la presencia de Messi en 2026 y pide que viva el torneo sin presión tras conquistar Qatar

Lionel Scaloni habló sobre la experiencia mundialista | Reuters

En la previa del amistoso entre la selección Argentina y Zambia, el seleccionador Lionel Scaloni centró su mensaje en la manera en la que Lionel Messi debe afrontar el Mundial 2026. El técnico albiceleste habló del presente del capitán y del enfoque que considera adecuado tras la conquista en Qatar.

Con el título conseguido hace cuatro años, Argentina encara un nuevo ciclo con una base consolidada y la incorporación progresiva de jóvenes a la selección mayor. En ese escenario, Messi se mantiene como el principal referente del equipo,

En conferencia de prensa, Scaloni explicó cómo entiende la participación del capitán en el próximo Mundial. “Lo importante es que ya se ganó el Mundial. Es importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir. Lo importante es que disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente es el último, aunque no me atrevo a decir esa palabra”, afirmó el entrenador.

El seleccionador insistió en la idea de priorizar la experiencia por encima de cualquier otra exigencia competitiva, apoyándose en su propia vivencia dentro de una Copa del Mundo. “No hay otra palabra, lo importante es que disfrute y la voy a seguir repitiendo. Cuando dejas de jugar, todas esas cosas desaparecen, especialmente un Mundial. Yo solo jugué uno y todavía lo recuerdo. Imagínate, es inolvidable”, explicó.

Scaloni también se refirió al momento que atraviesa el jugador del Inter Miami dentro de la selección, destacando el cambio que implica haber alcanzado el título mundial. “Lo único que puedo decirle es que lo disfrute, que esté con sus compañeros, que lo tome tal y como es. Por supuesto, ya sabemos que es competitivo, no hay ninguna duda de eso, pero debería disfrutar porque se ha ganado el derecho a decidir y ver cómo se dan las cosas, sin esa presión de tener que ganarlo”, señaló.

El técnico argentino remarcó además el impacto que genera Messi dentro y fuera del campo, así como la expectativa que provoca su presencia en cada convocatoria. “Ya dije antes que no tenía que ganarlo, y ahora que ya lo ha hecho, con más razón aún: que vaya y lo disfrute. Porque no solo nosotros, los argentinos, queremos verlo, todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar. Eso es lo que todos esperan”, añadió.

De cara al compromiso ante Zambia, Argentina continúa su preparación con la mira puesta en consolidar su funcionamiento colectivo, en un equipo que mantiene a sus referentes y sigue integrando nuevas piezas. En ese contexto, el mensaje de Scaloni se mantiene claro: que Messi transite el camino hacia el Mundial desde el disfrute y la experiencia.

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