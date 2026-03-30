La Selección Colombia, ¿un escalón por debajo de la élite?

Las dos derrotas, frente a Croacia y Francia, encienden las alarmas en la ‘Tricolor’ a pocos meses de disputar el Mundial 2026.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia | REUTERS

La Selección Colombia retrocedió varios pasos en el camino al Mundial 2026. Aunque muchos dicen que se trata de un amistoso, dejando la postura de que “es mejor que pase ahora y no en la Copa”, el nivel futbolístico ha causado preocupación, en especial por el nivel de varios jugadores a los que Néstor Lorenzo les tendió la mano.

Dos derrotas al hilo, cinco goles recibidos para la ‘Tricolor’ y un desencaje total en situaciones de adversidad. Así puede calificarse al combinado nacional en los recientes juegos ante Croacia y Francia, dos rivales que seguramente llegarán a estrados altos en el campeonato. Reprobación para varios jugadores, en especial al técnico, que no le salió el planteamiento ni el manejo de la plantilla con dos partidos en tres días.

Lorenzo y su falta de planeación

Así como se le resaltó al técnico en la Copa América de hace dos años, la ‘Tricolor’ no volvió a tocar ese pico en competencias oficiales. Terminó de buena manera las Eliminatorias Sudamericanas, llegando al podio del certamen, pero lo futbolístico en los recientes duelos ha dejado mucho por desear. Probó con el once de “lujo”, el cual seguro se usará contra Uzbekistán en el primer examen, pero no salió bien el asunto.

Mientras que Francia rotó sus nombres para evaluar alternativas, Lorenzo alineó a 9 de los 11 titulares en el primer partido para el “vamos” contra Francia. Se notó la diferencia física entre uno y otro. Además, las lecturas no fueron las ideales contra rivales muy físicos e intensos, que dejaron pasmados al combinado nacional en varios tramos de los dos partidos. ¿Hay un plan B?

James Rodríguez, ¿en nivel potable?

Lorenzo se “casó” con James Rodríguez, quien no juega hace varios meses un partido completo. De hecho solo acumula 47 minutos desde que fichó por el Minnesota United. Sin duda, al ’10’ se le notó la falta de rodaje, un tema que preocupó fuertemente.

Posiblemente llegará en mejor estado al Mundial, pero en los amistosos se le vio lento, caminando. No se puede dar el lujo de caminar ante rivales de élite. Ese fue el principal pecado, por lo que Lorenzo se ve juzgado ante el hecho de “forzarlo” en las alineaciones. El propio jugador también debería reconocer si no está al 100%.

¿Hay material suficiente para llegar a semifinales?

“Respecto a Francia, estamos uno o dos escalones atrás. Hay una diferencia en los procesos”, fue el relato de Néstor Lorenzo al culminarse el segundo juego. En cierto modo tiene razón: los ‘Galos’ son candidatazos al Mundial y claramente Colombia dista mucho en materia prima.

Sin embargo, se puede competir de modo distinto frente a los rivales de peso. Se hizo una vez propinando victorias históricas frente a Alemania y la propia España. Sin embargo, desde el punto de vista futbolístico, son casi que dos polos distintos. Colombia tendrá que salir urgentemente del bajonazo si no quiere irse temprano a casa en el Mundial.

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