Luis Díaz no oculta su enojo e inconformismo en pleno juego ante Francia

El guajiro reclamó en reiteradas ocasiones a sus compañeros por el pálido juego en el amistoso ante los galos.

Luis Díaz en la derrota ante Francia | Hannah Foslien / Getty Images via AFP

La Selección Colombia deja muchas dudas a pocos meses del Mundial. El elenco ‘Tricolor’ perdió en sus dos últimos amistosos frente a Croacia y Francia, desatando ciertas críticas de un sector de la afición y la prensa. Queda mucho por trabajar para Néstor Lorenzo y sus dirigidos en muy poco tiempo.

Pocos niveles individuales se salvan de la doble cita de fogueo. No fue el escenario ideal para nutrir en ataque a Luis Díaz, quien deberá tomar el overol del ataque con sus desbordes por la banda izquierda. Sin duda, el jugador de más renombre que hay actualmente en el rentado cafetero.

Se le notó la impotencia especialmente en el último partido. No tuvo una calificación destacada. De hecho, según SofaScore, su valoración fue de 6.3 y tampoco trascendió. Su reemplazo, Jáminton Campaz, marcó el único gol de la ‘Tricolor’ en el compromiso.

Pero hay un detalle en particular. Díaz se vio desesperado y manoteando a sus compañeros por cuenta del flojo partido de Colombia. En videos citados por el canal de streaming Ditu, una cámara personalizada hacia el guajiro le enfocó sus gestos de mal humor.

Se le notó el inconformismo por malos pases. Hasta le reclamaba a Álvaro Montero y sus compañeros en la zaga defensiva. Los videos lo dicen absolutamente todo, y llama la atención, pues Díaz suele ser más alegre cuando juega con el combinado nacional.

Luis Díaz no ocultó su frustración ante Francia 😡🇨🇴

El guajiro evidenció su molestia en varios momentos del partido ante la superioridad francesa. #TribunaCaliente #Ditu #Futbol #SeleccionColombia #LuisDiaz pic.twitter.com/rSxV0q5dSR — ditu (@Ditu_Tv) March 31, 2026

El guajiro retorna al ruedo con el Bayern Munich en fechas clave. La definición del título de la Bundesliga está casi que en bandeja, además de la llegada a cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid. Díaz ya se pone a disposición de Vincent Kompany para la etapa más importante de la temporada.

El próximo juego será el 4 de abril, día en que los bávaros visiten al Friburgo por la jornada 28 de la Bundesliga. El 7, por su parte, será la ida contra Real Madrid en el Santiago Bernabeu para el primer sorbo de cuartos en la competición internacional.

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