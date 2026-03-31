Noruega vs Suiza en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Ambas selecciones miden fuerzas en el Ullevaal Stadion, recinto ubicado en Oslo, Noruega. Sigue las estadísticas, goles y resultado al momento

Noruega vs Suiza, en vivo el partido amistoso hoy 2026 | Claro Sports

¿A qué hora juega Noruega vs Suiza hoy 31 de marzo de 2026?

Noruega y Suiza disputarán el partido amistoso hoy martes 31 de marzo de 2026 en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Ullevaal Stadion, recinto ubicado en Oslo, Noruega.

Alineaciones para el Noruega vs Suiza de este 31 de marzo de 2026

Noruega.- Orjan Nyland, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Skiri Ostigard, Fredrik Bjorkan, Kristian Thorstvedt, Sander Berge, Morten Thorsby, Alexander Sorloth, ErlingHaaland y Antonio Nusa.

Suiza.- Yvon Mvogo, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Remo Freuler, Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.

¿Quién transmite en vivo el Noruega vs Suiza y dónde ver por TV y online?

El partido entre Noruega y Suiza no cuenta con transmisión en vivo para México, mientras que ESPN 2 será el encargado de llevar las acciones en directo para países de Sudamérica. En Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Te puede interesar: