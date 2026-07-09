Pulisic sufre microfractura tras la eliminación de Estados Unidos en la Copa del Mundo

Christian Pulisic cerró la fiesta del fútbol 2026 con la eliminación de Estados Unidos en octavos y una microfractura, según The Athletic

El capitán de EE.UU. terminó mal y de malas la Copa del Mundo 2026 | Reuters

Estados Unidos era el último anfitrión con vida tras las eliminaciones de Canadá y México, pero quedó fuera de la fiesta del fútbol 2026 al caer 4-1 ante Bélgica en octavos de final. La derrota también dejó preocupación por Christian Pulisic, máxima figura del equipo, quien no pudo terminar el partido por una lesión cuya gravedad ya fue revelada. Nota completa, aquí.