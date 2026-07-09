Días festivos en Colombia 2026: Calendario de descansos obligatorios que quedan este año

Estos son los festivos que tendrá Colombia en lo que queda del 2026. Consulte el calendario oficial, los fines de semana largos y las fechas clave para planificar el resto del año.

Todos los festivos de Colombia 2026 | Claro Sports/ Chat GPT.

El calendario de festivos se convierte en una de las consultas más frecuentes entre los colombianos. Para muchos, estas fechas representan la oportunidad perfecta para aprovechar los fines de semana largos, salir de la rutina, viajar o compartir tiempo en familia.

Además de ofrecer espacios para el descanso, los festivos tienen un impacto importante en el ámbito laboral y económico. Estas jornadas sirven para planificar vacaciones, organizar turnos de trabajo y calcular aspectos como recargos, horas extras y costos operativos. A continuación, en Claro Sports, le presentamos el calendario de festivos de Colombia que quedan para 2026.

Calendario de días festivos que quedan en Colombia 2026 y qué se conmemora

13 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

20 de julio: Día de la Independencia (puente).

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente).

12 de octubre: Día de la Raza (puente).

2 de noviembre: Todos los Santos (puente).

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

Nuevo día festivo en Colombia 2026: ¿Cuándo es el nuevo feriado y desde cuándo aplica?

Colombia contará con un nuevo festivo nacional oficial: el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se celebrará cada 9 de julio. Sin embargo, para este año el día de descanso remunerado será trasladado por ley al lunes 13 de julio.

Nuevo día feriado 2026: ¿Qué se celebra el 9 de julio en Colombia?

El 9 de julio se conmemora el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, fecha que fue declarada oficialmente como festivo nacional en Colombia en honor a la patrona del país. Esta celebración de carácter religioso y cultural rinde homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y destaca su relevancia histórica y espiritual para la nación.

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