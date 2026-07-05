Solbakken advierte a Brasil y se rinde al remo vikingo de México: “Está marcando esta Copa del Mundo”

El técnico de Noruega elogió el fenómeno que se viralizó entre la afición mexicana y analizó el reto de enfrentar a Brasil en octavos

El DT destaca la viralización de la porra nórdica | Reuters

Stale Solbakken compareció antes del cruce de octavos de final entre Noruega y Brasil, un duelo que enfrenta a dos selecciones con figuras de peso y con narrativas distintas en la Copa del Mundo 2026. El técnico noruego habló del reto futbolístico que tendrá su equipo ante la Canarinha, del impacto de jugadores como Vinicius Junior y de la figura de Carlo Ancelotti, pero también se detuvo en uno de los fenómenos que ha acompañado al torneo: el remo vikingo popularizado por la afición mexicana, una celebración que ya trascendió al Tri y que empieza a verse en otras hinchadas.

El remo vikingo de México ya marca la Copa del Mundo

Solbakken fue consultado por el ambiente que ha generado la afición mexicana durante el Mundial y por el remo vikingo que se hizo viral en los estadios. El entrenador de Noruega reconoció que esa imagen se convirtió en parte del sello del torneo: “Es una seña de identidad de los aficionados y está marcando esta Copa del Mundo. Ahora se ve en otras selecciones y en otras aficiones. Puede que sea lo que más se recuerde de esta edición, aunque para mí no es lo más importante”.

El gesto, nacido desde la tribuna mexicana, dejó de ser solo una postal del equipo anfitrión y pasó a formar parte del lenguaje del Mundial. Para Solbakken, el fenómeno tiene valor por lo que representa en las gradas, aunque dejó claro que su prioridad está en el campo, donde Noruega buscará competir ante una de las selecciones con más historia del torneo.

"SON COSAS QUE SERÁN RECORDADAS DESPUÉS DEL MUNDIAL" 🇧🇻 ❤️



El técnico de Noruega sobre el video de México haciendo al famoso 'Remo Vikingo' con las máscaras de Haaland. pic.twitter.com/o6zSHfu1Sn — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 4, 2026

Solbakken ve un Mundial más parejo entre continentes

El técnico también hizo una lectura general de la competencia y colocó a Brasil, Argentina y México dentro del grupo de selecciones que han respondido a las expectativas. En su análisis, explicó que “Brasil, Argentina han hecho lo que hacen las grandes selecciones. Van mejorando. Argentina tuvo un partido complicado ayer, fue sorprendente, pero han mejorado. México está haciendo una gran competencia y está a la altura de lo que se esperaba de estas tres selecciones”.

Solbakken amplió su reflexión al hablar de una Copa del Mundo con menores distancias entre regiones. El entrenador sostuvo que “cuando ves a las selecciones en este Mundial, vemos que los equipos, sean del continente que sean, están jugando un fútbol más igualado. Vemos a los equipos africanos que están bien organizados. Ya no hay tantas diferencias entre los continentes”. Su lectura apunta a un torneo en el que los partidos se han cerrado más desde lo táctico y donde la jerarquía individual ya no garantiza control absoluto.

Brasil, Vinicius y el reto de frenar los duelos individuales

Sobre el partido ante Brasil, Solbakken evitó reducir el enfrentamiento a un choque entre nombres propios. Aunque el foco mediático apunta al cruce entre Erling Haaland y la defensa brasileña, el técnico subrayó que “Brasil tiene una de las mejores parejas de centrales en este Mundial. Tiene a estos futbolistas que son lo más top, están al máximo nivel. Nos enfrentamos Brasil ante Noruega, habrá duelos entre ellos, pero es un partido entre Brasil y Noruega, no Gabriel ante Haaland”.

El seleccionador noruego también se refirió a Vinicius Junior, uno de los futbolistas que pueden romper un partido desde el uno contra uno. Solbakken aceptó que “a muchos entrenadores nos preocupa Vini en los últimos años. Ha mostrado un rendimiento importante. Es un portento físico. Los laterales son importantes para que no los dejemos en uno a uno. Son situaciones que hay que dominar y que haya uno a uno es inevitable”.

Noruega llega al cruce después de superar a Costa de Marfil en dieciseisavos, mientras que Brasil afronta el partido bajo la conducción de Carlo Ancelotti, quien aparece como otro de los puntos de atención en la previa. Solbakken explicó que sus palabras previas sobre el técnico italiano fueron “solo a modo de alabanza porque es uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol europeo. Quizá el mejor de la historia con sus cinco Champions, sus títulos en las ligas nacionales”.

El entrenador de Noruega cerró con un reconocimiento al peso de Ancelotti dentro del futbol mundial, pero sin quitarle tensión competitiva al encuentro. “También por cómo trata a los rivales, cómo se comporta, es algo que sirve de modelo y ejemplo. Creo que es algo excelente para el futbol que Ancelotti asuma un cargo de técnico en el equipo más importante de la historia como Brasil, pero mañana hay que ganar en el césped”, sentenció Solbakken antes de un duelo que pondrá a prueba el plan noruego ante una selección brasileña con recursos en todas sus líneas.

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