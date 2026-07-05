¿Dónde ver hoy Brasil vs Noruega en vivo? Transmisión y horario de los octavos de final del Mundial 2026

Haaland y Vinicius buscarán meter a sus selecciones a los cuartos de final de la Copa del Mundo

¿Cuándo juega Brasil vs Noruega y qué canal lo pasa por TV? | Claro Sports

La jornada dominical de los octavos de final de la Copa del Mundo arranca por la tarde en la sede que será la final del Mundial, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, cuando juegue la selección más ganadora en la historia, Brasil, ante Noruega, en uno de los partidos más atractivos de la ronda porque mide a dos de los mejores jugadores del mundo, Vinicius y Haaland, que pelean además por el título de goleo de la justa mundialista.

Se enfrentan dos equipos que tuvieron que sufrir en dieciseisavos para llegar a esta ronda y encontrarse el 5 de julio en East Rutherford. Ambos aseguraron rápido su pase en la fase de grupos, pero Japón y Costa de Marfil les complicaron las cosas en la ronda previa. Brasil iba perdiendo ante los nipones en Houston y avanzaron con un gol de Martinelli en tiempo de compensación. Noruega, por su parte, nunca fue perdiendo ante Costa de Marfil, pero iban empatados en la recta final hasta que Haaland anotó al 86′ para pasar a este partido en el estadio de Jets y Giants de la NFL.

¿Cuándo juegan Brasil vs Noruega, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Noruega será el tercero de la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo y primero de la jornada del domingo 5 de julio. Se jugará en el campo que será la sede de la final, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en punto de las 16:00 horas, tiempo local. Estos son los horarios, dependiendo del país:

México y Centroamérica: 14:00 horas

14:00 horas Centroamérica : 14:00 horas

: 14:00 horas Estados Unidos Este: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos Pacífico: 13:00 horas

13:00 horas Colombia : 15:00 horas

: 15:00 horas Argentina: 17:00 horas

¿Quién transmite en vivo los octavos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El Brasil-Noruega no será uno de los partidos que se podrán seguir por TV abierta en territorio mexicano, sino que va por plataformas de streaming. En las siguientes plataformas y canales los podrás seguir, dependiendo del país en el que te encuentres:

México : ViX.

: ViX. Centroamérica: Tigo Sports.

Tigo Sports. Estados Unidos : Telemundo y FOX.

: Telemundo y FOX. Colombia : D Sports.

: D Sports. Argentina: D Sports.

Brasil vs Noruega: ¿Cuántas veces se han enfrentado en Mundiales?

La Canarinha y el conjunto noruego se han visto las caras una sola vez en la Copa del Mundo, en la edición de Francia 1998, en el que se vivió una sorpresa en el Stade Vélodrome de Marsella. En aquella ocasión, los sudamericanos cayeron por marcador de 2-1 ante los nórdicos, por la jornada 3 de la fase de grupos.

El Sctratch du Oro llegó al partido después de vencer a Escocia y Marruecos en las primeras dos fechas de la primera fase; mientras que los vikingos encararon el duelo con la obligación de quedarse con los tres puntos para clasificarse a la siguiente instancia tras empatar con los rivales antes mencionados. Algo que pudieron cumplir al imponerse 2-1 con goles de André Rekdal y Tore André Flo, por los brasileños anotó Bebeto.

Alineaciones probables de Brasil vs Noruega: así salen a los 8vos del Mundial 2026

Ambos equipos llegan sin jugadores sancionados, pero las lesiones tienen en vilo a varios jugadores de Brasil, mientras que Noruega tiene a todos sus efectivos disponibles.

Lucas Paquetá fue reemplazado por problemas musculares en el final de la primera parte del partido de dieciseisavos ante Japón, en el que Casemiro también fue sustituido en el cierre del juego en Houston. Se suma a la baja de Raphinha, quien salió ante Haití y no jugó los últimos dos compromisos de la verdeamarela, aunque apura para estar en cuartos. Esto podría llevar a Brasil a volver al 4-2-3-1 que usó al inicio del torneo, previo a la lesión de Raphinha y por perder a uno de los medios que estaba siendo habitual con Casemiro y Guimaraes en el 4-3-3.

BRASIL: Alisson; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Jr.

Alisson; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha, Rayan, Matheus Cunha y Vinicius Jr. NORUEGA: Örjan Nyland, David Moller Wolfe, Torbjörn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Brasil vs Noruega y cuánto paga por clasificar a cuartos?

La verdeamarela es favorita para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Según los momios de Caliente.mx consultados el viernes por la mañana, el triunfo de Brasil paga -113, por +265 al empate y definición en la prórroga, y +290 a que Noruega gana en los 90 minutos.

Solamente a clasificar, Brasil paga -223, por +162 a que Noruega se mete a cuartos por primera vez en su historia, ya que en su historia tiene par de viajes a octavos, pero cayó en 1938 y 1998.

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