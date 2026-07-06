Asistencia Mundial 2026, al momento: ¿Cuántos aficionados con boleto entran a los estadios de la Copa del Mundo?
El formato de 48 selecciones del Mundial 2026 y la capacidad de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá ya rompen récord de asistencia
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El Mundial 2026 mantiene una respuesta masiva por parte de los aficionados en México, Estados Unidos y Canadá. Concluida la primera ronda de eliminación directa y el arranque de los octavos de final, los estadios continúan registrando una importante presencia de público, confirmando el interés que ha despertado la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.
La ampliación del torneo no solo incrementó el número de equipos y partidos, sino que también permitió establecer nuevas marcas de asistencia. La distribución de encuentros entre las tres naciones anfitrionas ha llevado a millones de aficionados a las gradas durante las primeras fases del certamen, una tendencia que se espera continúe en la etapa de octavos de final, donde permanecerán las selecciones que siguen en la lucha por el título mundial.
¿Cómo contabiliza la FIFA la asistencia en los estadios del Mundial 2026?
La FIFA aclaró que las cifras oficiales de asistencia no se calculan mediante estimaciones visuales sobre los asientos ocupados durante los encuentros. El organismo utiliza un método basado en el número de boletos escaneados y en las personas que ingresan al perímetro oficial del estadio.
De acuerdo con el procedimiento establecido, cada aficionado que accede al inmueble mediante un boleto válido forma parte del conteo oficial. Esto significa que la asistencia reportada corresponde a las personas presentes dentro del estadio y no necesariamente a quienes permanecen en sus asientos durante todo el partido.
Esta metodología es la misma que suele emplearse en otros grandes eventos deportivos internacionales y permite ofrecer cifras verificables sobre la afluencia registrada en cada encuentro del torneo.
¿Cuántos aficionados han entrado con boleto al Mundial 2026? Al momento
La fase de grupos, la ronda de 16vos de final y los primeros encuentros dentro de los octavos de final del Mundial 2026 registraron una importante presencia de aficionados en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. El partido con mayor asistencia hasta ahora ha sido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 espectadores. Aunque el resto de los partidos disputados en el Estadio Ciudad de México cuentan con la misma cantidad de espectadores.
La asistencia acumulada del Mundial 2026 tras los 90 partidos disputados al momento es de: 6,016,149 espectadores
¿Cuál es la cifra estimada de asistencia que tiene la FIFA para el Mundial 2026?
La FIFA considera que el Mundial 2026 tiene posibilidades de ampliar su dominio como la Copa del Mundo con mayor asistencia de aficionados en la historia. El récord actual pertenecía al Mundial de Estados Unidos 1994, edición que reunió a más de 3.5 millones de espectadores a lo largo de toda la competencia. Tras la fase de grupos la asistencia a los estadios rompió la marca llegando a más de 4 millones de asistentes (4,644,549 según cifras de la FIFA).
La asistencia hasta el momento en los partidos del Mundial:
- México 2-0 Sudáfrica (CDMX) — 80,824
- México 2-3 Inglaterra (CDMX) — 80,824
- Uzbekistán 1-3 Colombia (CDMX) — 80,824
- Chequia 0-3 México (CDMX) — 80,824
- México 2-0 Ecuador (CDMX) — 80,824
- Francia 3-0 Suecia (NY/NJ) — 80,663
- Brasil 1-2 Noruega (NY/NJ) — 80663
- Panamá 0-2 Inglaterra (NY/NJ) — 80,663
- Brasil 1-1 Marruecos (NY/NJ) — 80,663
- Noruega 3-2 Senegal (NY/NJ) — 80,663
- Ecuador 2-1 Alemania (NY/NJ) — 80,663
- Francia 3-1 Senegal (NY/NJ) — 80,545
- Portugal 0-1 España (Dallas) — 70649
- Jordania 1-3 Argentina (Dallas) — 70,649
- Argentina 2-0 Austria (Dallas) — 70,649
- Estados Unidos 4-1 Paraguay (Los Angeles) — 70,492
- Turquía 2-1 Estados Unidos (Los Angeles) — 70,492
- España 3-0 Austria (Los Ángeles) — 70492
- Inglaterra 4-2 Croacia (Dallas) — 70,389
- Bélgica 0-0 Irán (Los Angeles) — 70,317
- Australia (2) 1-1 (4) Egipto (Dallas) — 70244
- Japón 1-1 Suecia (Dallas) — 70,137
- Irán 2-2 Nueva Zelanda (Los Angeles) — 70,108
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Los Angeles) — 70,026
- Costa de Marfil 1-2 Noruega (Dallas) — 69,665
- Países Bajos 2-2 Japón (Dallas) — 69,285
- Canadá 1-0 Sudáfrica (Los Angeles) — 69237
- Argelia 3-3 Austria (Kansas City) — 69,045
- Argentina 2-0 Argelia (Kansas City) — 69,045
- Ecuador 0-0 Curazao (Kansas City) — 69,045
- Colombia 1-0 Ghana (Kansas City) — 69045
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina (San Francisco) — 68,827
- Turquía 0-1 Paraguay (San Francisco) — 68,827
- Paraguay 0-0 Australia (San Francisco) — 68,827
- Portugal 1-1 República Democrática del Congo (Houston) — 68,777
- Países Bajos 5-1 Suecia (Houston) — 68,777
- Brasil 2-1 Japón (Estadio Houston) — 68777
- Portugal 5-0 Uzbekistán (Houston) — 68,777
- Canadá 0-3 Marruecos (Houston) — 68,777
- Austria 3-1 Jordania (San Francisco) — 68,527
- Túnez 1-3 Países Bajos (Kansas City) — 68,391
- Jordania 1-2 Argelia (San Francisco) — 68,371
- Croacia 2-1 Ghana (Filadelfia) — 68,324
- Brasil 3-0 Haití (Filadelfia) — 68,324
- Francia 3-0 Irak (Filadelfia) — 68,324
- Curazao 0-2 Costa de Marfil (Filadelfia) — 68,324
- Paraguay 0-1 Francia (Filadelfia) — 68,324
- Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita (Houston) — 68,278
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador (Filadelfia) — 68,274
- Inglaterra 2-1 RD Congo (Atlanta) — 68,239
- RD Congo 3-1 Uzbekistán (Atlanta) — 68,239
- España 4-0 Arabia Saudita (Atlanta) — 68,239
- Marruecos 4-2 Haití (Atlanta) — 68,239
- Alemania 7-1 Curazao (Houston) — 68,021
- Qatar 1-1 Suiza (San Francisco) — 67,966
- España 0-0 Cabo Verde (Atlanta) — 67,640
- Chequia 1-1 Sudáfrica (Atlanta) — 67,442
- Bélgica 3-2 Senegal (Seattle) — 66,925
- Egipto 1-1 Irán (Seattle) — 66,925
- Canadá 6-0 Qatar (Vancouver) — 66,925
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar (Seattle) — 66,925
- Estados Unidos 2-0 Australia (Seattle) — 66,925
- Bélgica 1-1 Egipto (Seattle) — 66,775
- Colombia 0-0 Portugal (Miami) — 64,478
- Argentina 3-2 Cabo Verde (Miami) — 64478
- Escocia 0-3 Brasil (Miami) — 64,478
- Haití 0-1 Escocia (Boston) — 64,146
- Escocia 0-1 Marruecos (Boston) — 64,146
- Noruega 1-4 Francia (Boston) — 64,146
- Uruguay 1-1 Cabo Verde (Miami) — 64,003
- Inglaterra 1-1 Ghana (Boston) — 63,983
- Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay (Boston) — 63945
- Irak 1-4 Noruega (Boston) — 63,106
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Miami) — 62,764
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica (Vancouver) — 52,497
- Australia 0-1 Turquía (Vancouver) — 52,497
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto (Vancouver) — 52,497
- Suiza 2-1 Canadá (Vancouver) — 52,497
- Suiza 2-1 Argelia (Vancouver) — 52497
- Túnez 0-4 Japón (Monterrey) — 51,243
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Monterrey) — 51,243
- Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos (Estadio Monterrey) — 51243
- Suecia 5-1 Túnez (Monterrey) — 50,987
- México 1-0 Corea del Sur (Guadalajara) — 45,522
- Colombia 1-0 República Democrática del Congo (Guadalajara) — 45,358
- Uruguay 0-1 España (Guadalajara) — 45,065
- Corea del Sur 2-1 Chequia (Guadalajara) — 44,985
- Alemania 2-1 Costa de Marfil (Toronto) — 43,036
- Panamá 0-1 Croacia (Toronto) — 43,036
- Senegal 5-0 Irak (Toronto) — 43,036
- Portugal 2-1 Croacia (Toronto) — 43036
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (Toronto) — 43,002
- Ghana 1-0 Panamá (Toronto) — 42,942
¿Cuántos aficionados caben en cada estadio del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026?
Los estadios con mayor capacidad serán el Estadio Ciudad de México y el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey, ambos con más de 80 mil espectadores. Por su parte, Toronto y Guadalajara aparecen como las sedes con menor aforo dentro de la lista oficial presentada por la FIFA.
La suma de las capacidades de los 16 recintos refleja la magnitud de un torneo que busca establecer nuevas marcas de asistencia y reunir a aficionados de todo el mundo durante poco más de un mes de competencia. La FIFA dio a conocer el aforo oficial de los 16 estadios que forman parte del Mundial 2026. Estas son las capacidades confirmadas para cada sede:
La relación completa de estadios y aforo se detalla a continuación.
- Estadio Atlanta: 68.239
- Estadio BC Place de Vancouver 52.497
- Estadio Boston: 64.146
- Estadio Dallas: 70.649
- Estadio Guadalajara: 45.664
- Estadio Houston: 68.777
- Estadio Kansas City: 69.045
- Estadio Los Ángeles: 70.492
- Estadio Ciudad de México: 80.824
- Estadio Miami: 64.478
- Estadio Monterrey: 51.243
- Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80.663
- Estadio Filadelfia: 68.324
- Estadio Bahía de San Francisco: 68.827
- Estadio Seattle: 66.925
- Estadio Toronto: 43.036