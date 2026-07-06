Asistencia Mundial 2026, al momento: ¿Cuántos aficionados con boleto entran a los estadios de la Copa del Mundo?

El formato de 48 selecciones del Mundial 2026 y la capacidad de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá ya rompen récord de asistencia

El Estadio Azteca vuelve a brillar en una Copa del Mundo | Reuters

El Mundial 2026 mantiene una respuesta masiva por parte de los aficionados en México, Estados Unidos y Canadá. Concluida la primera ronda de eliminación directa y el arranque de los octavos de final, los estadios continúan registrando una importante presencia de público, confirmando el interés que ha despertado la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

La ampliación del torneo no solo incrementó el número de equipos y partidos, sino que también permitió establecer nuevas marcas de asistencia. La distribución de encuentros entre las tres naciones anfitrionas ha llevado a millones de aficionados a las gradas durante las primeras fases del certamen, una tendencia que se espera continúe en la etapa de octavos de final, donde permanecerán las selecciones que siguen en la lucha por el título mundial.

¿Cómo contabiliza la FIFA la asistencia en los estadios del Mundial 2026?

La FIFA aclaró que las cifras oficiales de asistencia no se calculan mediante estimaciones visuales sobre los asientos ocupados durante los encuentros. El organismo utiliza un método basado en el número de boletos escaneados y en las personas que ingresan al perímetro oficial del estadio.

De acuerdo con el procedimiento establecido, cada aficionado que accede al inmueble mediante un boleto válido forma parte del conteo oficial. Esto significa que la asistencia reportada corresponde a las personas presentes dentro del estadio y no necesariamente a quienes permanecen en sus asientos durante todo el partido.

Esta metodología es la misma que suele emplearse en otros grandes eventos deportivos internacionales y permite ofrecer cifras verificables sobre la afluencia registrada en cada encuentro del torneo.

¿Cuántos aficionados han entrado con boleto al Mundial 2026? Al momento

La fase de grupos, la ronda de 16vos de final y los primeros encuentros dentro de los octavos de final del Mundial 2026 registraron una importante presencia de aficionados en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. El partido con mayor asistencia hasta ahora ha sido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 espectadores. Aunque el resto de los partidos disputados en el Estadio Ciudad de México cuentan con la misma cantidad de espectadores.

La asistencia acumulada del Mundial 2026 tras los 90 partidos disputados al momento es de: 6,016,149 espectadores

¿Cuál es la cifra estimada de asistencia que tiene la FIFA para el Mundial 2026?

La FIFA considera que el Mundial 2026 tiene posibilidades de ampliar su dominio como la Copa del Mundo con mayor asistencia de aficionados en la historia. El récord actual pertenecía al Mundial de Estados Unidos 1994, edición que reunió a más de 3.5 millones de espectadores a lo largo de toda la competencia. Tras la fase de grupos la asistencia a los estadios rompió la marca llegando a más de 4 millones de asistentes (4,644,549 según cifras de la FIFA).

La asistencia hasta el momento en los partidos del Mundial:

México 2-0 Sudáfrica (CDMX) — 80,824 México 2-3 Inglaterra (CDMX) — 80,824 Uzbekistán 1-3 Colombia (CDMX) — 80,824 Chequia 0-3 México (CDMX) — 80,824 México 2-0 Ecuador (CDMX) — 80,824 Francia 3-0 Suecia (NY/NJ) — 80,663 Brasil 1-2 Noruega (NY/NJ) — 80663 Panamá 0-2 Inglaterra (NY/NJ) — 80,663 Brasil 1-1 Marruecos (NY/NJ) — 80,663 Noruega 3-2 Senegal (NY/NJ) — 80,663 Ecuador 2-1 Alemania (NY/NJ) — 80,663 Francia 3-1 Senegal (NY/NJ) — 80,545 Portugal 0-1 España (Dallas) — 70649 Jordania 1-3 Argentina (Dallas) — 70,649 Argentina 2-0 Austria (Dallas) — 70,649 Estados Unidos 4-1 Paraguay (Los Angeles) — 70,492 Turquía 2-1 Estados Unidos (Los Angeles) — 70,492 España 3-0 Austria (Los Ángeles) — 70492 Inglaterra 4-2 Croacia (Dallas) — 70,389 Bélgica 0-0 Irán (Los Angeles) — 70,317 Australia (2) 1-1 (4) Egipto (Dallas) — 70244 Japón 1-1 Suecia (Dallas) — 70,137 Irán 2-2 Nueva Zelanda (Los Angeles) — 70,108 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Los Angeles) — 70,026 Costa de Marfil 1-2 Noruega (Dallas) — 69,665 Países Bajos 2-2 Japón (Dallas) — 69,285 Canadá 1-0 Sudáfrica (Los Angeles) — 69237 Argelia 3-3 Austria (Kansas City) — 69,045 Argentina 2-0 Argelia (Kansas City) — 69,045 Ecuador 0-0 Curazao (Kansas City) — 69,045 Colombia 1-0 Ghana (Kansas City) — 69045 Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina (San Francisco) — 68,827 Turquía 0-1 Paraguay (San Francisco) — 68,827 Paraguay 0-0 Australia (San Francisco) — 68,827 Portugal 1-1 República Democrática del Congo (Houston) — 68,777 Países Bajos 5-1 Suecia (Houston) — 68,777 Brasil 2-1 Japón (Estadio Houston) — 68777 Portugal 5-0 Uzbekistán (Houston) — 68,777 Canadá 0-3 Marruecos (Houston) — 68,777 Austria 3-1 Jordania (San Francisco) — 68,527 Túnez 1-3 Países Bajos (Kansas City) — 68,391 Jordania 1-2 Argelia (San Francisco) — 68,371 Croacia 2-1 Ghana (Filadelfia) — 68,324 Brasil 3-0 Haití (Filadelfia) — 68,324 Francia 3-0 Irak (Filadelfia) — 68,324 Curazao 0-2 Costa de Marfil (Filadelfia) — 68,324 Paraguay 0-1 Francia (Filadelfia) — 68,324 Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita (Houston) — 68,278 Costa de Marfil 1-0 Ecuador (Filadelfia) — 68,274 Inglaterra 2-1 RD Congo (Atlanta) — 68,239 RD Congo 3-1 Uzbekistán (Atlanta) — 68,239 España 4-0 Arabia Saudita (Atlanta) — 68,239 Marruecos 4-2 Haití (Atlanta) — 68,239 Alemania 7-1 Curazao (Houston) — 68,021 Qatar 1-1 Suiza (San Francisco) — 67,966 España 0-0 Cabo Verde (Atlanta) — 67,640 Chequia 1-1 Sudáfrica (Atlanta) — 67,442 Bélgica 3-2 Senegal (Seattle) — 66,925 Egipto 1-1 Irán (Seattle) — 66,925 Canadá 6-0 Qatar (Vancouver) — 66,925 Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar (Seattle) — 66,925 Estados Unidos 2-0 Australia (Seattle) — 66,925 Bélgica 1-1 Egipto (Seattle) — 66,775 Colombia 0-0 Portugal (Miami) — 64,478 Argentina 3-2 Cabo Verde (Miami) — 64478 Escocia 0-3 Brasil (Miami) — 64,478 Haití 0-1 Escocia (Boston) — 64,146 Escocia 0-1 Marruecos (Boston) — 64,146 Noruega 1-4 Francia (Boston) — 64,146 Uruguay 1-1 Cabo Verde (Miami) — 64,003 Inglaterra 1-1 Ghana (Boston) — 63,983 Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay (Boston) — 63945 Irak 1-4 Noruega (Boston) — 63,106 Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Miami) — 62,764 Nueva Zelanda 1-5 Bélgica (Vancouver) — 52,497 Australia 0-1 Turquía (Vancouver) — 52,497 Nueva Zelanda 1-3 Egipto (Vancouver) — 52,497 Suiza 2-1 Canadá (Vancouver) — 52,497 Suiza 2-1 Argelia (Vancouver) — 52497 Túnez 0-4 Japón (Monterrey) — 51,243 Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Monterrey) — 51,243 Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos (Estadio Monterrey) — 51243 Suecia 5-1 Túnez (Monterrey) — 50,987 México 1-0 Corea del Sur (Guadalajara) — 45,522 Colombia 1-0 República Democrática del Congo (Guadalajara) — 45,358 Uruguay 0-1 España (Guadalajara) — 45,065 Corea del Sur 2-1 Chequia (Guadalajara) — 44,985 Alemania 2-1 Costa de Marfil (Toronto) — 43,036 Panamá 0-1 Croacia (Toronto) — 43,036 Senegal 5-0 Irak (Toronto) — 43,036 Portugal 2-1 Croacia (Toronto) — 43036 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (Toronto) — 43,002 Ghana 1-0 Panamá (Toronto) — 42,942

¿Cuántos aficionados caben en cada estadio del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026?

Los estadios con mayor capacidad serán el Estadio Ciudad de México y el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey, ambos con más de 80 mil espectadores. Por su parte, Toronto y Guadalajara aparecen como las sedes con menor aforo dentro de la lista oficial presentada por la FIFA.

La suma de las capacidades de los 16 recintos refleja la magnitud de un torneo que busca establecer nuevas marcas de asistencia y reunir a aficionados de todo el mundo durante poco más de un mes de competencia. La FIFA dio a conocer el aforo oficial de los 16 estadios que forman parte del Mundial 2026. Estas son las capacidades confirmadas para cada sede:

La relación completa de estadios y aforo se detalla a continuación.

Estadio Atlanta: 68.239

Estadio BC Place de Vancouver 52.497

Estadio Boston: 64.146

Estadio Dallas: 70.649

Estadio Guadalajara: 45.664

Estadio Houston: 68.777

Estadio Kansas City: 69.045

Estadio Los Ángeles: 70.492

Estadio Ciudad de México: 80.824

Estadio Miami: 64.478

Estadio Monterrey: 51.243

Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80.663

Estadio Filadelfia: 68.324

Estadio Bahía de San Francisco: 68.827

Estadio Seattle: 66.925

Estadio Toronto: 43.036

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