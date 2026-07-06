Asistencia Mundial 2026, al momento: ¿Cuántos aficionados con boleto entran a los estadios de la Copa del Mundo?

Publicado por Daniela Galindo

El formato de 48 selecciones del Mundial 2026 y la capacidad de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá ya rompen récord de asistencia

El Estadio Azteca vuelve a brillar en una Copa del Mundo | Reuters

El Mundial 2026 mantiene una respuesta masiva por parte de los aficionados en México, Estados Unidos y Canadá. Concluida la primera ronda de eliminación directa y el arranque de los octavos de final, los estadios continúan registrando una importante presencia de público, confirmando el interés que ha despertado la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

La ampliación del torneo no solo incrementó el número de equipos y partidos, sino que también permitió establecer nuevas marcas de asistencia. La distribución de encuentros entre las tres naciones anfitrionas ha llevado a millones de aficionados a las gradas durante las primeras fases del certamen, una tendencia que se espera continúe en la etapa de octavos de final, donde permanecerán las selecciones que siguen en la lucha por el título mundial.

¿Cómo contabiliza la FIFA la asistencia en los estadios del Mundial 2026?

La FIFA aclaró que las cifras oficiales de asistencia no se calculan mediante estimaciones visuales sobre los asientos ocupados durante los encuentros. El organismo utiliza un método basado en el número de boletos escaneados y en las personas que ingresan al perímetro oficial del estadio.

De acuerdo con el procedimiento establecido, cada aficionado que accede al inmueble mediante un boleto válido forma parte del conteo oficial. Esto significa que la asistencia reportada corresponde a las personas presentes dentro del estadio y no necesariamente a quienes permanecen en sus asientos durante todo el partido.

Esta metodología es la misma que suele emplearse en otros grandes eventos deportivos internacionales y permite ofrecer cifras verificables sobre la afluencia registrada en cada encuentro del torneo.

¿Cuántos aficionados han entrado con boleto al Mundial 2026? Al momento

La fase de grupos, la ronda de 16vos de final y los primeros encuentros dentro de los octavos de final del Mundial 2026 registraron una importante presencia de aficionados en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. El partido con mayor asistencia hasta ahora ha sido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 espectadores. Aunque el resto de los partidos disputados en el Estadio Ciudad de México cuentan con la misma cantidad de espectadores.

La asistencia acumulada del Mundial 2026 tras los 90 partidos disputados al momento es de: 6,016,149 espectadores

¿Cuál es la cifra estimada de asistencia que tiene la FIFA para el Mundial 2026?

La FIFA considera que el Mundial 2026 tiene posibilidades de ampliar su dominio como la Copa del Mundo con mayor asistencia de aficionados en la historia. El récord actual pertenecía al Mundial de Estados Unidos 1994, edición que reunió a más de 3.5 millones de espectadores a lo largo de toda la competencia. Tras la fase de grupos la asistencia a los estadios rompió la marca llegando a más de 4 millones de asistentes (4,644,549 según cifras de la FIFA).

La asistencia hasta el momento en los partidos del Mundial:

  1. México 2-0 Sudáfrica (CDMX) — 80,824
  2. México 2-3 Inglaterra (CDMX) — 80,824
  3. Uzbekistán 1-3 Colombia (CDMX) — 80,824
  4. Chequia 0-3 México (CDMX) — 80,824
  5. México 2-0 Ecuador (CDMX) — 80,824
  6. Francia 3-0 Suecia (NY/NJ) — 80,663
  7. Brasil 1-2 Noruega (NY/NJ) — 80663
  8. Panamá 0-2 Inglaterra (NY/NJ) — 80,663
  9. Brasil 1-1 Marruecos (NY/NJ) — 80,663
  10. Noruega 3-2 Senegal (NY/NJ) — 80,663
  11. Ecuador 2-1 Alemania (NY/NJ) — 80,663
  12. Francia 3-1 Senegal (NY/NJ) — 80,545
  13. Portugal 0-1 España (Dallas) — 70649
  14. Jordania 1-3 Argentina (Dallas) — 70,649
  15. Argentina 2-0 Austria (Dallas) — 70,649
  16. Estados Unidos 4-1 Paraguay (Los Angeles) — 70,492
  17. Turquía 2-1 Estados Unidos (Los Angeles) — 70,492
  18. España 3-0 Austria (Los Ángeles) — 70492
  19. Inglaterra 4-2 Croacia (Dallas) — 70,389
  20. Bélgica 0-0 Irán (Los Angeles) — 70,317
  21. Australia (2) 1-1 (4) Egipto (Dallas) — 70244
  22. Japón 1-1 Suecia (Dallas) — 70,137
  23. Irán 2-2 Nueva Zelanda (Los Angeles) — 70,108
  24. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Los Angeles) — 70,026
  25. Costa de Marfil 1-2 Noruega (Dallas) — 69,665
  26. Países Bajos 2-2 Japón (Dallas) — 69,285
  27. Canadá 1-0 Sudáfrica (Los Angeles) — 69237
  28. Argelia 3-3 Austria (Kansas City) — 69,045
  29. Argentina 2-0 Argelia (Kansas City) — 69,045
  30. Ecuador 0-0 Curazao (Kansas City) — 69,045
  31. Colombia 1-0 Ghana (Kansas City) — 69045
  32. Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina (San Francisco) — 68,827
  33. Turquía 0-1 Paraguay (San Francisco) — 68,827
  34. Paraguay 0-0 Australia (San Francisco) — 68,827
  35. Portugal 1-1 República Democrática del Congo (Houston) — 68,777
  36. Países Bajos 5-1 Suecia (Houston) — 68,777
  37. Brasil 2-1 Japón (Estadio Houston) — 68777
  38. Portugal 5-0 Uzbekistán (Houston) — 68,777
  39. Canadá 0-3 Marruecos (Houston) — 68,777
  40. Austria 3-1 Jordania (San Francisco) — 68,527
  41. Túnez 1-3 Países Bajos (Kansas City) — 68,391
  42. Jordania 1-2 Argelia (San Francisco) — 68,371
  43. Croacia 2-1 Ghana (Filadelfia) — 68,324
  44. Brasil 3-0 Haití (Filadelfia) — 68,324
  45. Francia 3-0 Irak (Filadelfia) — 68,324
  46. Curazao 0-2 Costa de Marfil (Filadelfia) — 68,324
  47. Paraguay 0-1 Francia (Filadelfia) — 68,324
  48. Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita (Houston) — 68,278
  49. Costa de Marfil 1-0 Ecuador (Filadelfia) — 68,274
  50. Inglaterra 2-1 RD Congo (Atlanta) — 68,239
  51. RD Congo 3-1 Uzbekistán (Atlanta) — 68,239
  52. España 4-0 Arabia Saudita (Atlanta) — 68,239
  53. Marruecos 4-2 Haití (Atlanta) — 68,239
  54. Alemania 7-1 Curazao (Houston) — 68,021
  55. Qatar 1-1 Suiza (San Francisco) — 67,966
  56. España 0-0 Cabo Verde (Atlanta) — 67,640
  57. Chequia 1-1 Sudáfrica (Atlanta) — 67,442
  58. Bélgica 3-2 Senegal (Seattle) — 66,925
  59. Egipto 1-1 Irán (Seattle) — 66,925
  60. Canadá 6-0 Qatar (Vancouver) — 66,925
  61. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar (Seattle) — 66,925
  62. Estados Unidos 2-0 Australia (Seattle) — 66,925
  63. Bélgica 1-1 Egipto (Seattle) — 66,775
  64. Colombia 0-0 Portugal (Miami) — 64,478
  65. Argentina 3-2 Cabo Verde (Miami) — 64478
  66. Escocia 0-3 Brasil (Miami) — 64,478
  67. Haití 0-1 Escocia (Boston) — 64,146
  68. Escocia 0-1 Marruecos (Boston) — 64,146
  69. Noruega 1-4 Francia (Boston) — 64,146
  70. Uruguay 1-1 Cabo Verde (Miami) — 64,003
  71. Inglaterra 1-1 Ghana (Boston) — 63,983
  72. Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay (Boston) — 63945
  73. Irak 1-4 Noruega (Boston) — 63,106
  74. Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Miami) — 62,764
  75. Nueva Zelanda 1-5 Bélgica (Vancouver) — 52,497
  76. Australia 0-1 Turquía (Vancouver) — 52,497
  77. Nueva Zelanda 1-3 Egipto (Vancouver) — 52,497
  78. Suiza 2-1 Canadá (Vancouver) — 52,497
  79. Suiza 2-1 Argelia (Vancouver) — 52497
  80. Túnez 0-4 Japón (Monterrey) — 51,243
  81. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Monterrey) — 51,243
  82. Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos (Estadio Monterrey) — 51243
  83. Suecia 5-1 Túnez (Monterrey) — 50,987
  84. México 1-0 Corea del Sur (Guadalajara) — 45,522
  85. Colombia 1-0 República Democrática del Congo (Guadalajara) — 45,358
  86. Uruguay 0-1 España (Guadalajara) — 45,065
  87. Corea del Sur 2-1 Chequia (Guadalajara) — 44,985
  88. Alemania 2-1 Costa de Marfil (Toronto) — 43,036
  89. Panamá 0-1 Croacia (Toronto) — 43,036
  90. Senegal 5-0 Irak (Toronto) — 43,036
  91. Portugal 2-1 Croacia (Toronto) — 43036
  92. Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (Toronto) — 43,002
  93. Ghana 1-0 Panamá (Toronto) — 42,942

¿Cuántos aficionados caben en cada estadio del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026?

Los estadios con mayor capacidad serán el Estadio Ciudad de México y el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey, ambos con más de 80 mil espectadores. Por su parte, Toronto y Guadalajara aparecen como las sedes con menor aforo dentro de la lista oficial presentada por la FIFA.

La suma de las capacidades de los 16 recintos refleja la magnitud de un torneo que busca establecer nuevas marcas de asistencia y reunir a aficionados de todo el mundo durante poco más de un mes de competencia. La FIFA dio a conocer el aforo oficial de los 16 estadios que forman parte del Mundial 2026. Estas son las capacidades confirmadas para cada sede:

La relación completa de estadios y aforo se detalla a continuación.

  • Estadio Atlanta: 68.239
  • Estadio BC Place de Vancouver 52.497
  • Estadio Boston: 64.146
  • Estadio Dallas: 70.649
  • Estadio Guadalajara: 45.664
  • Estadio Houston: 68.777
  • Estadio Kansas City: 69.045
  • Estadio Los Ángeles: 70.492
  • Estadio Ciudad de México: 80.824
  • Estadio Miami: 64.478
  • Estadio Monterrey: 51.243
  • Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80.663
  • Estadio Filadelfia: 68.324
  • Estadio Bahía de San Francisco: 68.827
  • Estadio Seattle: 66.925
  • Estadio Toronto: 43.036

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