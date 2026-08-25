El homenaje en Rosario que rinde memoria a Messi y su padre

El Abanderado Grandoli, club en el que el argentino comenzó su formación futbolística, lanzó una camiseta que conmemora el paso de ‘Lio’ por sus filas

Lionel Messi, inspiración en camisetas en Argentina | Getty Images vía AFP

El paso de Lionel Messi por sus primeros años en el fútbol argentino sigue siendo recordado, y ahora el Abanderado Grandoli, club donde inició su formación en Rosario, rindió homenaje al delantero con una camiseta inspirada en el uniforme que utilizó durante su etapa en la institución. El equipo anunció la entrega de 100 conjuntos para sus diferentes categorías de cara a la nueva temporada, con un diseño de dos franjas verticales que recuerda la indumentaria que Messi portó cuando tenía cinco años, antes de continuar su camino en Newell’s Old Boys en 1994. Nota completa, aquí.