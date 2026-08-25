Valencia vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 1
Valencia recibe al Betis en el Estadio de Mestalla este martes 25 de agosto con tres puntos vitales en este inicio de temporada en el fútbol de España
¿Dónde ver el Valencia vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
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México: Sky Sports.
Centroamérica: Sky Sports y VIX
Estados Unidos: ESPN.
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+
¿A qué hora inicia el Valencia vs Betis hoy 25 de agosto de 2026?
El Estadio de Mestalla será escenario del partido aplazado de la jornada 1 2026-27 entre Valencia CF y Real Betis de este martes 25 de agosto. El encuentro quedó pendiente tras la solicitud del conjunto verdiblanco, debido a la participación de Giovani Lo Celso con Argentina en las semifinales del Mundial. Ahora, ambos equipos afrontan una cita con objetivos distintos: el Betis llega con confianza después de vencer 1-0 a la Real Sociedad, gracias al gol de Rodrigo Riquelme y a una actuación decisiva del guardameta Álvaro Valles, mientras el Valencia busca su primera victoria tras el 0-0 ante el Celta de Vigo, resultado que confirmó su fortaleza defensiva, pero también dejó interrogantes en ataque.
El conjunto de Carlos Corberán enfrenta además un reto físico importante, con apenas 72 horas de descanso desde su último compromiso y el debut de Pablo Maffeo en la defensa. En contraste, Manuel Pellegrini apuesta por las rotaciones para administrar las cargas y presenta una zaga renovada, con Ángel Ortiz, Valentín Gómez y Junior Firpo como titulares. Las ausencias también condicionan el choque: Diego López y Sergi Canós permanecen fuera por lesiones de larga duración, mientras Giovani Lo Celso e Isco parten desde el banquillo por problemas físicos. Con el Valencia en busca de mayor profundidad ofensiva y un Betis dispuesto a prolongar su buen inicio, Mestalla se perfila como una prueba de carácter, estrategia y resistencia.
México: 13:00 horas.
Centroamérica: 13:00 horas.
Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.
Colombia: 14:00 horas.
Argentina: 16:00 horas.
Alineaciones del Valencia vs Betis para la jornada 1, al momento
Carlos Corberán apunta a un Valencia con línea de cinco y un 5-3-2 que busca equilibrio, solidez y capacidad para cerrar los espacios interiores. El sistema puede permitirle proteger mejor su área ante los ataques del Betis, además de aprovechar la salida de los carrileros para ganar amplitud y lanzar transiciones rápidas. La clave estará en la coordinación entre los tres centrales y los dos mediocampistas más retrasados, ya que el conjunto che necesitará evitar que el rival encuentre pases entre líneas.
En el otro banquillo, Manuel Pellegrini apuesta por un 4-2-3-1 para un Betis que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes de la temporada. La estructura verdiblanca ofrece superioridad en la zona central, libertad para su mediapunta y amplitud desde los extremos, con el objetivo de someter al Valencia mediante posesiones largas y circulación rápida. El duelo táctico tendrá un punto decisivo: el 5-3-2 buscará resistir y atacar los espacios a la espalda de los laterales, mientras el 4-2-3-1 intentará mover la defensa rival hasta encontrar el resquicio para romperla.
Valencia: Stole Dimitrievski, Mouctar Diakhaby, Pepelu, César Tárrega, Jesús Vázquez, Pablo Maffeo, Javi Guerra, Guido Rodriguez, Ryunosuke Sato, Arnaut Danjuma y Hugo Duro
Betis: Álvaro Vallés, Junior Firpo, Valentín Gómez, Diego Llorente, Ángel Ortiz, Nelson Deossa, Facundo Bernal, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals, Antony y Juan Camilo Hernández.