Valencia vs Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 1

¿Dónde ver el Valencia vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

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México: Sky Sports.

Centroamérica: Sky Sports y VIX

Estados Unidos: ESPN.

Colombia: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+