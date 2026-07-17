Diego Mejía: “No sé si existe un sueño más grande para mí que dirigir a México”

El entrenador mexicano, quien dirigirá al San Luis en el Apertura 2026, reveló sus expectativas del Tri con Rafa Márquez al frente

Diego Mejía sueña con dirigir a la selección mexicana | Imago7

Diego Mejía destacó el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y respaldó la continuidad del proyecto ahora encabezado por Rafael Márquez, luego de la eliminación ante Inglaterra en octavos de final. El entrenador del Atlético de San Luis consideró que el equipo dejó una base para el siguiente proceso y también reconoció que uno de sus objetivos profesionales es dirigir al Tri en algún momento de su carrera. Nota completa, aquí.