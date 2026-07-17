Tour de Francia 2026, etapa 13: lo mejor de Isaac del Toro hoy 17 de julio

Mauro Schmid ganó la etapa 13, Pidcock escaló al cuarto lugar e Isaac del Toro cayó al octavo sin perder tiempo ante Pogacar en la general en el Tour.

Mauro Schmid conquistó la etapa 13 del Tour de Francia 2026 después de imponerse en el recorrido entre Dole y Belfort. El ciclista del Team Jayco AlUla completó la jornada en cuatro horas, seis minutos y 58 segundos, por delante del colombiano Harold Tejada, quien registró el mismo tiempo, y de Tom Pidcock, tercero a dos segundos.

La fuga provocó movimientos en la clasificación general. Pidcock avanzó del décimo al cuarto puesto, mientras Isaac del Toro descendió a la octava posición, aunque mantuvo su diferencia de cinco minutos y ocho segundos respecto a Tadej Pogacar. El mexicano también continúa tercero en la clasificación de jóvenes, a 46 segundos de Juan Ayuso. Revive los mejores momentos de la etapa en la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 17 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 13 se disputó este viernes 17 de julio entre Dole y Belfort, con una distancia total de 205.8 kilómetros. La fracción contó con 2 mil 400 metros de desnivel acumulado y fue la jornada más larga de la edición 2026, una condición que permitió la formación de una fuga numerosa con más de siete minutos de ventaja.

El movimiento definitivo llegó a unos 15 kilómetros de la meta, cuando Mauro Schmid y Harold Tejada se separaron del grupo en el que viajaban Tom Pidcock, Maxim Van Gils y Brandon McNulty. Ambos conservaron la diferencia hasta Belfort y disputaron la victoria en un mano a mano que terminó con el triunfo de Schmid sobre la línea de llegada.

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