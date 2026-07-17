España jugará la final del Mundial 2026 con arsenal completo: Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan parejo

Luis de la Fuente tuvo plantilla completa en el entrenamiento previo a la final de España vs Argentina del Mundial 2026 tras recuperar a Lamine Yamal

España recupera a Lamine Yamal y Pedro Porro | Reuters

La selección de España entrenó con plantel completo este viernes 17 de julio, a dos días de disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. La noticia representa un alivio para Luis de la Fuente, técnico de la Roja, quien mantenía dudas sobre el estado físico de Pedro Porro y Lamine Yamal, dos de las piezas más importantes del equipo a lo largo de la Copa del Mundo.

El conjunto ibérico volverá a disputar una final mundialista 16 años después de conquistar el único título de su historia. Enfrente tendrá a la Argentina de Lionel Messi, un rival que, pese a los altibajos que mostró durante algunos pasajes del Mundial de Norteamérica 2026, llega respaldado por la experiencia y una jerarquía que España todavía no ha enfrentado en el torneo.

España afina los últimos detalles para el compromiso de este domingo 19 de julio y la práctica de este viernes dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico. La principal incógnita se encontraba alrededor de Lamine Yamal, quien sufrió una lesión meses antes del Mundial 2026 y dio la impresión de no iniciar la competencia en plenitud física. No obstante, conforme avanzó el certamen ganó protagonismo hasta que, después de la semifinal frente a Francia, surgieron nuevas dudas por algunas molestias físicas.

El atacante de 19 años trabajó al parejo del resto de sus compañeros y no mostró señales de incomodidad. Previamente, el cuerpo técnico había decidido disminuir su carga de trabajo durante una sesión para reducir el desgaste acumulado tras varias semanas de competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Pedro Porro, el otro futbolista que mantenía en alerta a la selección española, también participó con normalidad en el entrenamiento. De esta manera, la elección del once inicial dependerá exclusivamente de Luis de la Fuente, estratega de 65 años que buscará conquistar su segunda corona al frente de la Roja.

Pese a que España todavía no revela la alineación con la que afrontará la final, todo apunta a que mantendrá un 4-3-3 o un 4-2-3-1, los esquemas que le han dado estabilidad durante el campeonato. Aun así, persiste la incógnita sobre el planteamiento que utilizará ante Argentina, un equipo que suele partir desde un 4-4-2, pero que ha demostrado capacidad para modificar su estructura táctica según las necesidades y el desarrollo de cada partido.

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