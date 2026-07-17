Millonarios vs Colo-Colo en vivo, amistoso internacional 2026: fecha, hora, alineaciones y dónde ver el partido

El Embajador tendrá una jornada de celebración por sus 80 años de historia, cumplidos exactamente un mes atrás.

Millonarios vs Colo-Colo, partido amistoso.

Faltan pocos días para que las temporadas inicien en las distintas ligas del mundo. Los equipos vienen trabajando en sus pretemporadas y es momento para un duelo preparatorio entre Millonarios y Colo-Colo. El encuentro se disputará en el marco de la celebración de los 80 años del club Embajador y será la oportunidad para que los cuerpos técnicos vayan perfilando sus estrategias a partir de lo hecho en el mercado de fichajes.

Amistoso internacional 2026: ¿cuándo y a qué hora se juega Millonarios vs Colo-Colo?

El encuentro de preparación se jugará en el Estadio Nemesio Camchao El Campín de Bogotá este sábado, 18 de julio, a las 6:00 p.m. locales, cuando el reloj en Chile marque una hora más. El partido hace parte de las actividades por los 80 años de Millonarios, cumplidos exactamente un mes atrás. Hay programación musical programada al inicio y en el entretiempo.

¿Dónde ver en vivo el amistoso Millonarios vs Colo-Colo? Canales de TV y streaming

Ya se ha confirmado que este partido se podrá ver solamente a través de Disney+, servicio de streaming que requiere una suscripción paga. La transmisión estará disponible para Colombia, Chile y cualquier país que permita acceder a la plataforma.

Millonarios vs Colo-Colo, amistoso internacional 2026: estas son las posibles alineaciones

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Francisco Chaverra, Rodrigo Contreras y Andrey Estupiñán. D.T.: Fabián Bustos.

Colo-Colo: Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Vicente Martínez; Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández. D.T.: Fernando Ortiz.

¿Quién gana Millonarios vs Colo-Colo,, según la IA? Amistoso internacional 2026

Se consultó con Gemini y respondió:

“Según los modelos de inteligencia artificial, Colo-Colo parte con una ligera ventaja para imponerse en este compromiso internacional amistoso debido a la mayor jerarquía individual de sus piezas y a su consistencia colectiva actual. El equipo chileno destaca por un mediocampo con alta capacidad de recuperación y una ofensiva punzante en las transiciones rápidas, cualidades que suelen marcar la diferencia en encuentros de pretemporada donde las defensas aún buscan su mejor forma física. La capacidad del conjunto albo para presionar alto y forzar errores en la salida rival inclina las probabilidades estadísticas a su favor en los análisis predictivos automatizados.

Por su parte, Millonarios cuenta con la ventaja de la localía en la altura de Bogotá y un plantel con el potencial técnico necesario para adueñarse de la posesión del balón en el mediocampo, lo que equilibra el trámite hacia un empate o un desarrollo muy cerrado. Las proyecciones sugieren que el cuadro colombiano buscará imponer condiciones mediante el juego asociativo y el desequilibrio individual por las bandas. Sin embargo, al tratarse de un duelo preparatorio donde ambos entrenadores priorizan dar rodaje a los nuevos fichajes y realizar pruebas tácticas por encima del marcador, la estructura táctica consolidada de Colo-Colo le otorga el favoritismo en el pronóstico de la IA”.

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