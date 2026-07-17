¡La Vuelta a España se ilusiona con Tadej Pogacar! “Hay alta probabilidad”

El propio ciclista declaró que existe una alta posibilidad que esté en la salida de este año, aumentando así la expectativa.

Tadej Pogacar con el maillot de líder del Tour de Francia | Reuters

El Tour de Francia sigue avanzando y mientras los corredores se preparan para la etapa 14 este sábado 18 de julio, una noticia sacude al mundo del ciclismo e involucra al líder de la clasificación general, Tadej Pogacar. Inclusive es el propio ciclista quien tiene con alta expectativa a los aficionados del deporte de las bielas.

Restan dos jornadas de la segunda semana de la ‘Grande Boucle’ y toda la tercera, esto antes de la llegada a París. Como tal el esloveno del UAE Team Emirates – XRG ya tiene una ventaja importante en miras al título porque le saca más de tres minutos a su perseguidor principal, Jonas Vinegaard.

Todo apunta a que Pogacar va a ser el campeón de esta edición 113, pero todavía queda mucha carrera y cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, mientras avanza el Tour, Tadej aprovechó para hablar un poco de lo que viene en su temporada y abrió la posibilidad de estar en la última grande de año.

Pogacar, dispuesto a correr la Vuelta a España

Se debe mencionar que todavía no está confirmada su participación, pero él mismo dio unas palabras que lo acercan a la ronda española. En una entrevista en el marco de la etapa 13 del Tour de Francia con los medios de comunicación, al esloveno le preguntaron sobre estar en dicha competencia.

“Bueno, si el príncipe Albert lo dijo, entonces hay altas probabilidades“, declaró ‘Pogi’, cerrando con risa jocosa. Vale la pena mencionar que el soberano dijo hace poco que el corredor le prometió estar en la salida en Mónaco, algo que espera que cumpla.

Will Tadej Pogačar be at La Vuelta? We'll let you be the judge 😅 pic.twitter.com/oCtjWQ0jFB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 17, 2026

Recordemos que Tadej ya corrió en una ocasión la Vuelta a España y fue en 2019, cuando apenas daba sus primeros pedalazos en el WorldTour. A pesar de ser primerizo en ese entonces, consiguió estar en el tercer puesto de la general. Ese año quien se quedó con el maillot rojo fue Primoz Roglic y segundo fue Alejandro Valverde.

De momento queda esperar que el UAE oficialice la nómina para la carrera, aunque eso todavía demorará varias semanas. Tener presente que la competencia dará inicio el 22 de agosto e irá hasta el 13 de septiembre, lo que le da plazo largo a los equipos para confirmar del todo a sus escogidos.

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