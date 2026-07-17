El pique de Iker Casillas con los argentinos antes de la final del Mundial: qué dijo

Iker Casillas, campeón en Sudáfrica 2010 con España, calentó la final del Mundial 2026 con un mensaje que los argentinos no dudaron en responder

Iker Casillas provocó a los argentinos en X. Fotos: Thomas Coex – Photosport / AFP

Mientras la selección de España sigue calentando para la final del Mundial 2026, Iker Casillas está jugando su propio partido en redes sociales. El exportero del cuadro ibérico sostuvo un pique con los hinchas argentinos, luego de asegurar que la Albiceleste no ganará una cuarta Copa del Mundo.

“No habrá una cuarta estrella (bandera de Argentina), vamos a por la segunda”, escribió Casillas, que en cuestión de horas ha recibido más de 10,000 respuestas, casi todas de seguidores de la selección argentina.

Sin embargo, los usuarios optaron por responderle con memes, fotos de Messi en el Barcelona (cuando le marcaba goles) y otros mensajes sarcásticos. Pero allí no quedó todo.

No habrá una 4ª ⭐️, 🇦🇷! Vamos a por la 2ª!! Vamos 🇪🇸! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

En otra publicación, Iker Casillas contestó a un comediante argentino que celebraba el triunfo de Argentina frente a Inglaterra. “No vais a bordar la cuarta”, insistió el exfutbolista, a quien se le ha visto desde el palco durante los partidos de España, acompañado de otras leyendas como Xavi Hernández, Carles Puyol y Sergio Ramos.

No vais a bordar la 4ª ⭐️ https://t.co/cDwmTCHR11 — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Nuevamente, los seguidores de la Albiceleste le respondieron con memes y le retaron a esperar el resultado de la final del Mundial, que se disputa este 19 de julio a las 3:00 pm ET. Argentina y España se verán las caras en el Estadio NuevaYork/Nueva Jersey.

Casillas suele expresarse sin filtros en las redes sociales. En mayo de 2026, antes de que José Mourinho fuese confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid, el excapitán del club blanco pidió que se frenara la contratación del portugués.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

En su primer ciclo en el Real Madrid, el entrenador José Mourinho tomó una de las decisiones más polémicas de la época: darle la titularidad a Diego López y sentar entre los suplentes a Iker Casillas, que durante 10 años venía siendo el primer portero del equipo.

Iker Casillas, héroe de España en 2010

En el Mundial de Sudáfrica 2010, España ganó su primera Copa del Mundo, gracias al ‘Tiki-Taka’ que conquistó los terrenos de juego. En la final derrotó 1-0 a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Sin embargo, los aficionados no olvidan el mano a mano que Casillas le ganó a Arjen Robben cuando el partido todavía estaba empatado.

Transcurría el minuto 62 y el neerlandés recibió un pase que le dejó completamente solo ante Iker Casillas, que acabó desviando el disparo con la pierna derecha. Aquella imagen de su salvada, junto a la de Robben con las manos en la cabeza, lo convirtieron en el héroe de la final.

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