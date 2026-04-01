México muestra su lado competitivo ante Bélgica en uno de los mejores juegos de la Era Aguirre

El Tricolor ofreció un muy buen primer tiempo que le permitió adelantarse en el marcador hasta la respuesta de Bélgica al inicio del complemento

La selección mexicana mostró una versión competitiva en su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Luego del empate sin goles ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, el equipo de Javier Aguirre encontró mejores sensaciones ante Bélgica (1-1), donde Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Erik Lira y Jorge Sánchez lideraron uno de los mejores encuentros del Tricolor en la Era del Vasco.

Desde los primeros minutos, el conjunto tricolor impuso condiciones con presión alta y circulación de balón. La conexión entre Julián Quiñones y Brian Gutiérrez generó las primeras aproximaciones, incluyendo un disparo de Jesús Gallardo y una jugada individual del propio Julián Quiñones que exigió al arquero belga, Matz Sels.

El dominio mexicano se reflejó en el marcador al minuto 17. Tras un tiro de esquina cobrado por Brian Gutiérrez, Jorge Sánchez apareció en el área chica donde se encontró un rebote, el cual, se encargó de empujar al fondo de las redes para abrir el marcador. El lateral firmó su tercer gol con la selección y coronó un arranque sólido del equipo nacional.

🚨 ¡GOOOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽🔥 Tiro de esquina, Jorge Sánchez se encuentra el balón y no falla para poner el 1-0 😍⚽#TamalesVsWaffles pic.twitter.com/FjhalIPQ8s — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 1, 2026

Con la ventaja, México mantuvo el control del encuentro. Bélgica apostó por el juego físico para cortar el ritmo, mientras el equipo de Aguirre buscó ampliar la diferencia con asociaciones en ataque, en específico con Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, respaldados por la visión y toque de Brian Gutiérez. En cuanto a la defensa, la mejor línea del equipo mexicano ante Portugal, respondió cuando fue exigida.

El inicio del segundo tiempo cambió el rumbo del partido. Bélgica salió con energía y ánimos renovados, situación que les abrió el camino del empate al minuto 46 con un disparo de Dodi Lukébakio al ángulo, imposible para Tala Rangel. A partir de ese momento, el encuentro se volvió más abierto, con llegadas en ambas áreas y un incremento en la intensidad.

México intentó reaccionar con posesión y asociaciones ofensivas, mientras Bélgica generó peligro con disparos de media distancia. La tensión aumentó al minuto 56 con un conato de bronca tras una jugada en el mediocampo, lo que elevó el tono competitivo del encuentro.

🚨 ¡ENFERMO GOLAZO! 🔥🇧🇪 Lukébakio y una obra de arte IMPOSIBLE para el Tala 🤯#TamalesVsWaffles pic.twitter.com/50cDbRZkhQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 1, 2026

En la recta final, Javier Aguirre movió el banquillo y realizó múltiples cambios, dando ingreso a jugadores como Alexis Vega, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, en busca de recuperar la ventaja. México mantuvo la intención ofensiva, aunque Bélgica respondió con orden defensivo y transiciones rápidas.

El conjunto europeo también ajustó con varias modificaciones en las cuales les dio ingreso a varios elementos que golearon a Estados Unidos el pasado sábado. Con jugadores de la talla de Jérémy Doku, el equipo belga comenzó a dominar el juego, sin embargo, no lo pudo reflejar en el marcador. De hecho, una de las acciones más peligrosas de cara al arco mexicano fue protagonizada por Israel Reyes, quien generó preocupación al dar un mal pase hacia la posición de Raúl Rangel regalando un tiro de esquina.

En los últimos minutos, Brian Gutiérrez salió de cambio erigiéndose como uno de los jugadores que mejor aprovechó su oportunidad en esta Fecha FIFA, al tiempo que México y Bélgica bajaron las revoluciones para firmar un empate que dejó con un mejor sabor de boca al público mexicano pues la selección del Vasco dio uno de sus mejores partidos al mostrar su lado más competitivo a poco más de dos meses para su debut en la Copa del Mundo 2026.

Javier Aguirre, con saldo favorable ante equipos europeos

Javier ‘Vasco’ Aguirre mantiene buenos resultados ante conjuntos del Viejo Continente en esta tercera etapa como entrenador de la selección mexicana. El Vasco ha enfrentado a seis conjuntos con solo una derrota contando el empate de esta noche ante Bélgica.

México 2-2 Valencia | 12 octubre 2024

México 2-4 Suiza | 7 junio 2025

México 1-0 Turquía | 10 junio 2025

México 4-0 Islandia | 25 febrero 2026

México 0-0 Portugal | 28 marzo 2026

México 1-1 Bélgica | 31 marzo 2026

De esos seis partidos, cinco han sido ante selecciones y uno más ante un club (el primer juego ante Valencia), con un saldo de dos victorias, tres empates y una sola derrota, ante Suiza en duelo de preparación para la Copa Oro 2025.

¿Cuándo es el siguiente partido amistoso de México previo al Mundial 2026?

La selección mexicana ya tiene definido otro partido dentro de su proceso de preparación rumbo al Mundial de 2026. El duelo frente a Ghana, que se disputará el 22 de mayo en Puebla, se integra a la serie de encuentros amistosos con los que el equipo busca afinar su funcionamiento en una fase previa al torneo.

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