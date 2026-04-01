México vs Bélgica, en vivo el partido amistoso de Fecha FIFA hoy: goles y resultado en directo

No te pierdas todas las acciones de este partido amistoso de preparación desde el Soldier Field de Chicago

Sigue en vivo el amistoso entre México y Bélgica. | Claro Sports

México 0-0 Bélgica en vivo: minuto a minuto y resultado al momento

México vs Bélgica | Previo | Penta Zero Miedo es el encargado de presentar a la selección mexicana y a su similar de Bélgica, equipos que ingresan al terreno de juego en medio de dos camisetas monumentales de cada uno de los equipos. A continuación, la ceremonia de los Himnos Nacionales.

México vs Bélgica: alineaciones confirmadas para el partido amistoso del Tri

México vs Bélgica | Previo | Estas son las alineaciones para el partido:

México repite en el marco con Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería como titular para este compromiso. En la defensa, Jorge Sánchez irá por el lateral derecho, mientras que la central estaría conformada por César Montes y Johan Vásquez, con Jesús Gallardo por la izquierda.

En el mediocampo irán de titulares Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. En el ataque, Raúl Jiménez se perfila como el referente en punta. Por las bandas, las opciones incluyen a Brian Gutiérrez y Julián Quiñones.

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda.

Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. Delanteros: Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Bélgica irá con varias modificaciones tras el partido de Estados Unidos, donde De Bruyne destaca como titular para buscar los goles ante la portería mexicana.

Belgica: Sels, Castagne, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts y Openda

México vs Bélgica | Previo | Se entonan el Himno Nacional de Estados Unidos al son de mariachi, así como El Rey, un clásico de la música mexicana.

¿Última oportunidad? Los jugadores que buscan convencer a Aguirre ante Bélgica

Los jugadores que más se lo juegan ante los ‘Red Devils’ | Imago7

México igualó ante Portugal y ya prepara el duelo ante Bélgica, con menos margen de error y más nombres bajo la lupa. El 0-0 del sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca confirmó que el equipo de Javier Aguirre puede competir y sostenerse ante un candidato al título, pero también dejó claro que todavía hay puestos abiertos, sobre todo porque la propia selección presentó este tramo como ‘el mejor ensayo’ rumbo al 11 de junio, fecha del debut mundialista ante Sudáfrica, y el siguiente compromiso será este 31 de marzo ante los ‘Red Devils’ en Soldier Field.

Por eso, el duelo ante los belgas tiene aroma de última oportunidad. El ‘Vasco’ llega a esta fecha con varias bajas y con una evaluación todavía abierta en zonas clave; Edson Álvarez, Santiago Gimenez, Luis Romo y Luis Chávez siguen en proceso de recuperación, mientras el técnico reconocía que ha revisado a 83 jugadores en su proceso. En otras palabras, hay futbolistas que pelean por un lugar en el once y otros que todavía intentan no salir de la lista final.

Los que no jugaron ante Portugal enfrentarían a Bélgica con una ventaja algo particular: tienen piernas frescas, pero también menos argumentos. Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Jesús Angulo, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, Denzell García, Alexis Vega y Guillermo Martínez se quedaron sin minutos en el primer amistoso. Lee la nota completa aquí

México ya conoce a todos sus rivales del Mundial 2026: Así quedó el grupo A

Los partidos de México en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la selección mexicana de fútbol ya conoce al rival que faltaba dentro de su grupo mundialista. Este martes 31 de marzo Chequia selló su boleto a la Copa del Mundo, luego de vencer en penaltis a Dinamarca en el repechaje de la UEFA, con lo que se completó el sector del Tricolor. El pasado 5 de diciembre de 2025 el sorteo de la fase de grupos emparejó a México con Sudáfrica, Corea del Sur y el vencedor de la Ruta D de la repesca europea, en donde participaron Chequia, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

¡SIN LLUVIA!

De acuerdo a los últimos reportes, no lloverá ni se presentará tormenta eléctrica. No obstante, del otro lado, la temperatura será extremandamente baja ya que en estos momentos el termómetro apunta a los cero grados y durante el partido se espera que baje más.

Antecedente Mundialista

Durante el Mundial de Francia 1998, Bélgica ganaba 2-0 gracias a los dos goles de Willmots… hasta que Alberto García Aspe (de penal) y Cuauhtémoc Blanco se encargaron de empatar el juego para darle a México uno de los empates más emocionantes dentro de su historia en los Mundiales.

¡¡¡ BUENAS TARDES!!!

Sean todas y todos bienvenidos a la Fecha FIFA, en esta ocasión con el partido amistoso de preparación, entre la selección mexicana y Bélgica, desde el Soldier Field de Chicago. El Tricolor viene de empatar sin goles con Portugal, en la reapertura del Estadio Azteca, en un duelo que dejó sensaciones combinadas y del que Javier Aguirre debió sacar conclusiones para ahora medirse a los belgas. A los verdes les urge sacar un buen resultado.

Enfrente, el conjunto de Bélgica tuvo una gran presentación contra los Estados Unidos, a los que goleó 5-2, por lo que llega motivado y con la confianza de hilar triunfos de cara al Mundial 2026. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar sensacional.

El Tricolor va de blanco

La selección mexicana utilizará su segundo equipamiento en este partido ante Bélgica. Sí, volverá a salir con la camiseta en color blanco como lo hizo ante Portugal, sólo que utilizará calcetas en color verde y no en tono rojo como sucedió en el Estadio Azteca el sábado pasado.

México ya está en el Soldier Field

La selección mexicana ya está en el Soldier Field de Chicago. El equipo de Javier Aguirre quiere cerrar esta Fecha FIFA con un triunfo muy importante sobre Bélgica. Por lo pronto, a los jugadores se les ve concentrados y confiados en hacer un buen duelo.

Arribamos al estadio, listos para encarar un nuevo desafío ante Bélgica. 🔥



Miradas concentradas, pasos firmes y el orgullo de representar a todo un país. 👊#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/osXPz0RICm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

¿A qué hora juega México vs Bélgica hoy en el Estadio Azteca?

La selección mexicana regresa a la actividad en esta Fecha FIFA este martes 31 de marzo, cuando se enfrente a su similar de Bélgica en el Soldier Field de Chicago, escuchando su silbatazo inicial en punto de las 19:00 horas del centro de México.

¿Dónde ver el partido de la Selección Mexicana en vivo? Transmisión TV y online

El Tricolor anda con sed de triunfo y la noche de este martes 31 de marzo intentará derrotar a Bélgica, en el partido amistoso de preparación que sostendrán en el Soldier Field de Chicago en punto de las 19:00 horas. Este encuentro lo podrás seguir en vivo a través de la señal de Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que ViX aparece como la opción de streaming y en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto.

Alineaciones del México vs Bélgica, al momento

Tanto Javier Aguirre como Rudi García mandarán a la cancha un par de cuadros competitivos, con los que buscarán llevarse el triunfo a casa.

México: Raúl ‘Tala’ Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Bélgica: Sels, Castagne, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts y Lois Openda.

¿Quién es favorito para ganar el juego amistoso? Pronósticos y momios

La selección de Bélgica es favorita para llevarse el triunfo en este partido, según la información de caliente.mx. Un triunfo del equipo europeo paga -108, mientras que el empate da +260 y una victoria de la selección mexicana está en +275.

Según la IA, quién será el vencedor del partido de Fecha FIFA

La proyección favorece ligeramente a Bélgica, impulsada por su dinamismo ofensivo y el talento de jugadores como De Bruyne, Doku y De Ketelaere. México mostró solidez defensiva al mantener su portería en cero ante Portugal; sin embargo, en ese encuentro generó apenas un disparo a puerta y tuvo 33.9% de posesión, indicadores de que aún requiere mayor peso en ataque. Pronóstico de la IA: Bélgica 2-1 México.

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