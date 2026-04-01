Deportes Tolima vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Deportes Tolima está dentro del grupo de ocho clasificados, mientras que, Águilas Doradas está a tres puntos de meterse en los puestos privilegiados.

Deportes Tolima vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de la decimoquinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportes Tolima recibe en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, a Águilas Doradas. Dos equipos que aunque no están lejos de si en la tabla de posiciones, viven realidades completamente diferentes.

Resultado al momento: Tolima – Águilas Doradas | Jornada 15 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Deportes Tolima vs Águilas Doradas, hoy 31 de marzo

El duelo entre tolimenses y antioqueños por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, dará inicio a partir de las ocho de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las siete de la noche.

Alineaciones del Deportes Tolima vs Águilas Doradas para la fecha 15, al momento

Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yóimar Moreno; Juan Pablo Torres, Adrián Parra, Ever Valencia y Luis Sandoval. D.T.: Lucas González.

Neto Volpi; Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yóimar Moreno; Juan Pablo Torres, Adrián Parra, Ever Valencia y Luis Sandoval. Águilas Doradas: por confirmar.

¿Quién transmite en vivo el Tolima vs Águilas Doradas y dónde mirar en TV y streaming?

El partido correspondiente por la decimoquinta jornada del primer semestres del Fútbol Profesional Colombiano 2026 se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportes Tolima vs Águilas Doradas, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

13.11.2025 | Águilas Doradas 1-2 Tolima.

25.05.2025 | Tolima 1-2 Águilas Doradas.

02.11.2024 | Águilas Doradas 0-1 Tolima.

12.04.2025 | Tolima 2-1 Águilas Doradas.

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