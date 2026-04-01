¿Error de Aguirre? Adolfo Ríos cuestiona la ausencia de Memo Ochoa ante Bélgica

La ausencia de Ochoa en los amistosos del Tri genera dudas sobre la gestión del Vasco en la portería

La decisión de Javier Aguirre de no utilizar a Guillermo Ochoa en los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica ha generado cuestionamientos, y uno de los que alzó la voz fue Adolfo Ríos. El exguardameta de la selección mexicana analizó la situación en el previo del partido México ante Bélgica de Jugando Claro, donde puso énfasis en la gestión de la portería rumbo al Mundial 2026.

Ríos se refirió a los ajustes realizados por el técnico nacional, destacando que no representan un cambio definitivo en la estructura del equipo. “Ha hecho pocas modificaciones. Literalmente no es una situación que se dé como para definir que ya tiene un cuadro titular. Sí hace algunas variantes… para tener un poco más de movilidad, más llegada al frente y acompañamiento”, explicó.

Sin embargo, el exarquero centró su análisis en la titularidad de Raúl ‘Tala’ Rangel, señalando que le resulta llamativa la ausencia de Ochoa en este tipo de encuentros. “Me llama la atención lo de Rangel… porque en este tipo de partidos, de buen nivel, si haces venir a Ochoa y no lo metes a jugar, me parece un poco extraño”, expresó.

Ríos planteó que la decisión de Aguirre podría interpretarse de dos formas dentro del proceso. “Una cuestión es darle esa posibilidad a Rangel para que pueda demostrar que está en la situación de pelear esa titularidad… o tener la posibilidad de decir: ‘a Memo ya lo tengo probado, no tiene nada que demostrar’”, señaló.

Finalmente, destacó que la competencia interna es positiva en esta etapa del ciclo mundialista. “Las variantes siempre son buenas y los cambios generan competencia por lo que están pasando otros jugadores”, concluyó.

La portería del Tri se mantiene como uno de los temas más debatidos en la recta final rumbo al Mundial 2026, con decisiones que podrían definir el futuro inmediato del equipo en la justa internacional.

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