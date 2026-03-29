México y Portugal no se hacen daño en la reapertura del Estadio Azteca

El Tri y los lusitanos empataron 0-0 en un duelo cerrado, con opciones en ambas áreas y protagonismo de las defensas

El Tri y Portugal firmaron un empate sin goles en la capital azteca | Reuters

México y Portugal empataron sin goles en la reapertura del Estadio Azteca. El partido preparativo rumbo al Mundial 2026 estuvo marcado por la intensidad, las llegadas en ambas áreas y una defensa mexicana que se mantuvo solida y ordenada ante una de las grandes potencias europeas. El 0-0 reflejó un duelo competitivo, con ritmo alto y momentos de tensión a lo largo de los 90 minutos.

En Santa Úrsula, el Azteca volvió a abrir sus puertas con la mira puesta en el Mundial de 2026, donde hará historia como el primer estadio en recibir tres Copas del Mundo.

Desde el arranque, el partido mostró intensidad. Al minuto 12, Joao Félix estuvo cerca de abrir el marcador con una jugada prefabricada tras tiro de esquina, quedando solo dentro del área y bombeando el balón que pasó apenas por encima del larguero ante la mirada de Raúl Rangel.

México respondió instantes después con una acción de alto nivel. Gutiérrez filtró un balón preciso que dejó a Fidalgo de cara al área tras ganarle la espalda a la defensa portuguesa. Sin embargo, Raphael Veiga alcanzó a intervenir para evitar el disparo en una jugada clave.

Portugal volvió a avisar al 26′ con una secuencia colectiva por banda derecha. Francisco Conceição habilitó a Bruno Fernandes. El futbolista del Al Nassr asistió a Gonçalo Ramos para un remate frente al arco, que se fue por un costado tras golpear en el poste, manteniendo el partido sin goles pese a las aproximaciones claras.

🚨 ¡HAY QUE PONER ESE POSTE EN EL ZÓCALO! 🤯💥 Gonçalo Ramos tenía el 0-1 pero el PALO les dijo que no a los portugueses 🇵🇹❌#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/Vx2m3ILrMd — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

El intercambio constante continuó durante la primera parte. Israel Reyes probó desde fuera del área con un disparo de baja potencia que controló Rui Silva, y en la respuesta inmediata, una diagonal portuguesa cruzó toda el área chica sin encontrar rematador, evidenciando lo abierto del encuentro.

Antes del descanso, México volvió a generar peligro. Raúl Jiménez envió un centro que no logró conectar Fidalgo, y del otro lado, el Tala Rangel apareció con una intervención clave al atajar con ambas manos un potente disparo de Samu Costa. A pesar de las oportunidades para ambas selecciones, el gol no llegaba en el Coloso de Santa Úrsula.

En el complemento, Portugal tomó la iniciativa en los primeros minutos. Bruno Fernandes probó desde fuera del área sin dirección de gol y Johan Vásquez salvó a México con una barrida precisa dentro del área para evitar un disparo claro.

La tensión llegó a su punto máximo al minuto 53, cuando Jesús Gallardo y Pedro Neto se encararon tras una jugada, desatando un conato de bronca que obligó a la intervención de varios jugadores para calmar los ánimos en el campo.

El tramo final mantuvo la intensidad. Al 64′, Gonçalo Ramos dejó su lugar a Paulinho, delantero del Toluca que fue ovacionado por la afición en el Azteca por su gran trayectoria en la Liga MX. El tricampeón de goleo del fútbol mexicano volvió a vestir la camiseta del cuadro lusitano tras casi seis años de ausencia.

Con lo ánimos encendidos, el complemento pasó rápido. Cerca del final, llegó la ocasión más clara del partido, que la Hormiga González no pudo aprovechar. El delantero tricolor apareció completamente desmarcado en el segundo poste tras un centro preciso de Julián Quiñones. Sin embargo, no logró conectar bien de cabeza y envió el balón a saque de meta en una oportunidad inmejorable.

🚨 ¡NO TE LO PUEDO CREER! ❌ ¡Era GOL CANTADO DE LA HORMIGA! 😱 ¡Quiñones le puso un BOMBÓN pero el de Chivas no la pudo aprovechar! 🇲🇽🔥#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/DRrOaOW7y6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 29, 2026

En los minutos finales, ambas selecciones mantuvieron la intención ofensiva, con Portugal controlando la posesión y México buscando hacer daño en transiciones rápidas aprovechando los espacios. El ritmo no bajó, pero las defensas se impusieron y el marcador no se movió en el Estadio Azteca. Tras este empate sin goles, el Tricolor viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica el próximo martes 31 de marzo, en su segunda prueba ante una selección europea de alto nivel rumbo a la Copa del Mundo.

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