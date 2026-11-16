Alemania Oriental vs Alemania Federal: el partido que quedó en la historia tras la caída del Muro

Alberto Lati nos cuenta la historia detrás del único Mundial en el que Alemania Oriental y Alemania Federal se enfrentaron

Alemania Oriental vs. Federal: el partido que marcó un Mundial. STAFF / AFP

La historia de Alemania también se escribió con un balón de fútbol. Antes de la caída del Muro de Berlín en 1989 y de la reunificación, concretada en 1990, dos países separados por una frontera política se encontraron frente a frente en el escenario más importante del deporte: la Copa del Mundo. Y Alberto Lati nos cuenta la historia de este icónico partido.

Para entender la importancia de aquel encuentro hay que regresar a la Guerra Fría. Alemania estaba dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial: en el oeste existía la República Federal de Alemania (RFA), respaldada por las potencias occidentales, mientras que en el este se encontraba la República Democrática Alemana (RDA), integrada en la esfera de influencia soviética.

En ese contexto se disputó la Copa Mundial de 1974, organizada por la RFA entre el 13 de junio y el 7 de julio. El torneo tuvo una particularidad histórica: las dos Alemanias clasificaron a la fase final y quedaron ubicadas en el mismo grupo, por lo que su enfrentamiento se convirtió en el primero y único entre ambas selecciones absolutas.

El partido se disputó el 22 de junio de 1974 en el Volksparkstadion de Hamburgo, territorio de Alemania Federal. La RFA llegaba como una potencia consolidada: había conquistado el Mundial de 1954, era la vigente campeona de Europa y jugaba ante su público. Además, contaba con figuras como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Berti Vogts, Paul Breitner y Sepp Maier.

La RDA, en cambio, disputaba el primer y único Mundial de su historia. Su presencia en Alemania Federal convirtió aquel encuentro en un episodio deportivo que trascendió el resultado y quedó vinculado con la división política del país.

El día que Alemania Oriental derrotó a Alemania Federal

Las dos selecciones llegaron al partido con su clasificación a la segunda fase prácticamente asegurada. Alemania Federal había derrotado a Chile y Australia, mientras que la RDA había vencido a Australia y empatado con Chile. El primer lugar del grupo estaba en juego.

La RFA necesitaba un empate para terminar como líder, mientras que Alemania Oriental estaba obligada a ganar. El escenario favorecía al conjunto local, pero el resultado terminó siendo completamente diferente.

El único gol llegó en el minuto 77. Jürgen Sparwasser recibió dentro del área y definió para poner el 1-0 a favor de la RDA.

Alemania Oriental había derrotado a Alemania Federal en el único partido mundialista entre ambas selecciones. Además, lo hizo en Hamburgo, ante el público de la RFA y frente a una generación occidental repleta de figuras.

La victoria fue uno de los resultados más sorprendentes de aquel Mundial y convirtió a Sparwasser en uno de los nombres más recordados de la historia futbolística de Alemania Oriental.

Sin embargo, el triunfo no significó que la RDA avanzara más lejos que su rival. Alemania Oriental quedó eliminada en la segunda fase, mientras que la RFA continuó su camino hasta conquistar el campeonato.

El proyecto deportivo de Alemania Oriental

La victoria de 1974 no surgió de manera aislada. La República Democrática Alemana desarrolló un proyecto deportivo estatal que produjo resultados importantes en diferentes disciplinas, especialmente en los Juegos Olímpicos.

El deporte se convirtió en uno de los principales escaparates internacionales de la RDA. Sus atletas consiguieron numerosas medallas y establecieron marcas que permanecieron durante años.

Sin embargo, aquella etapa también quedó marcada por acusaciones y casos documentados de dopaje, particularmente en el deporte de alto rendimiento. Uno de los nombres más conocidos fue el de Marita Koch, quien estableció en 1985 el récord mundial de los 400 metros con un tiempo de 47.60 segundos.

En el futbol, el éxito también alcanzó a los clubes. El Magdeburgo conquistó la Recopa de Europa en 1974, el principal título internacional obtenido por un club de Alemania Oriental.

El futbol, por lo tanto, formaba parte de un proyecto deportivo mucho más amplio, aunque la RDA nunca volvió a clasificarse para una Copa del Mundo después de 1974.

La caída del Muro cambió la historia del futbol alemán

Quince años después del histórico partido de Hamburgo, el escenario político comenzó a cambiar de manera definitiva.

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, símbolo de la división entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, se produjo la reunificación alemana y la RDA dejó de existir como Estado.

El futbol también tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Los jugadores y clubes del este pasaron a integrarse en el sistema futbolístico de la Alemania unificada.

Mientras tanto, la Alemania Federal llegó a Italia 1990 como una de las principales candidatas al título. Con Franz Beckenbauer como entrenador y jugadores como Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann, el equipo conquistó el tercer Mundial de su historia.

Después de aquella conquista, Beckenbauer pronunció una frase que quedó ligada al optimismo generado por la reunificación: “A partir de ahora, con la unificación, nadie vencerá a Alemania durante muchísimas décadas”.

La predicción, sin embargo, no se cumplió.

Alemania tuvo que esperar 24 años para volver a ser campeona

Después del título de Italia 1990, Alemania tuvo que esperar hasta Brasil 2014 para volver a conquistar la Copa del Mundo.

Durante ese periodo llegó a la final de Estados Unidos 1994 y a la de Corea-Japón 2002, además de alcanzar las semifinales en 1998 y 2006. El campeonato volvió finalmente en Brasil, con una generación encabezada por Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller y Miroslav Klose.

Dentro de aquel plantel existía además un vínculo directo con la antigua Alemania Oriental.

Toni Kroos nació en Greifswald, territorio que pertenecía a la RDA, y se convirtió en campeón mundial con Alemania en 2014. Fue el único futbolista nacido en la antigua Alemania Oriental que integró aquel plantel campeón.

Antes de Kroos, otro nombre había llevado el legado del este alemán a los grandes escenarios: Matthias Sammer, nacido en Dresde. El exfutbolista ganó el Balón de Oro en 1996 y ese mismo año fue campeón de la Eurocopa con Alemania.

¿Qué queda del fútbol de Alemania Oriental?

La reunificación no borró completamente la identidad futbolística del antiguo este alemán. Varios clubes de esa región continúan formando parte del futbol profesional de Alemania, aunque con historias y modelos diferentes.

En la Bundesliga destacan Union Berlin y RB Leipzig. Union mantiene una identidad vinculada con el antiguo Berlín Oriental y con una historia marcada por su existencia durante la RDA. Leipzig, en cambio, representa un proyecto moderno respaldado por Red Bull.

En la 2. Bundesliga también participan clubes con raíces en el antiguo territorio oriental, como Energie Cottbus, Magdeburg y Dynamo Dresden.

Sus realidades son distintas, pero todos mantienen una conexión con una región cuyo futbol tuvo que reconstruirse después de la reunificación.

El partido que quedó como símbolo de una Alemania dividida

La historia de Alemania Oriental y Alemania Federal terminó con la desaparición de la frontera política, pero aquel 1-0 de la RDA en el Mundial de 1974 permanece como una fotografía irrepetible.

Jürgen Sparwasser marcó el único gol y consiguió una victoria que trascendió los tres puntos. La RDA había derrotado a la RFA en el único Mundial en el que ambas selecciones coincidieron y lo hizo en territorio occidental.

Dieciséis años después, el Muro de Berlín cayó y las dos Alemanias terminaron convertidas nuevamente en un solo país.

El futbol había contado una parte de esa historia mucho antes de que la política escribiera el último capítulo.

La RDA desapareció, Alemania volvió a ser una sola selección y, con el paso del tiempo, futbolistas como Matthias Sammer y Toni Kroos llevaron el legado del antiguo este a los grandes escenarios del futbol alemán.

Pero ninguna imagen supera a aquella tarde de 1974: Alemania Oriental, en su único Mundial, venció a Alemania Federal en el partido que enfrentó por primera y única vez a las dos Alemanias en una Copa del Mundo.