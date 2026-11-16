La Selección Mexicana llega a Monterrey entre autógrafos y un rosario para la Hormiga González

El Tri llegó a su hotel de concentración arropados por la afición. La Hormiga González recibió un rosario antes del duelo de vuelta ante Jamaica por la Nations League

El Tri se prepara para la vuelta ante Jamaica | Imago7

La Selección Mexicana llegó a Monterrey este domingo 15 de noviembre para preparar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Poco antes de las 21:00 horas, el equipo dirigido por Rafael Márquez arribó a su hotel de concentración, donde una gran cantidad de aficionados esperaba a los futbolistas para conseguir fotografías y autógrafos.

A pesar de la derrota por 3-2 sufrida en Kingston, el Tricolor recibió muestras de apoyo por parte de los seguidores regiomontanos, quienes aprovecharon el regreso del combinado nacional a Nuevo León para acercarse a sus jugadores. El ambiente contrastó con el momento deportivo que atraviesa el equipo, obligado a remontar la eliminatoria para mantenerse en la competencia.

Armando ‘Hormiga’ González fue uno de los futbolistas más solicitados durante la llegada al hotel. El delantero de Chivas se detuvo para atender a los aficionados y protagonizó uno de los momentos de la noche, cuando recibió un rosario como regalo de uno de los seguidores presentes.

Jugadores como Johan Vásquez, Israel Reyes, Mateo Chávez y Julián Quiñones también convivieron con los aficionados, mientras que Rafa Márquez ingresó al inmueble sin detenerse para tener contacto con ellos. El entrenador mexicano prepara uno de los encuentros más importantes desde que asumió la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Hormiga González se roba la atención en la llegada de México a Monterrey

La presencia de Armando González generó una de las mayores reacciones entre los aficionados que aguardaban afuera del hotel de concentración. El atacante, una de las nuevas caras del proceso encabezado por Márquez, dedicó parte de su tiempo a firmar autógrafos y atender a quienes buscaban un recuerdo de su encuentro con los seleccionados.

Varios jugadores también respondieron a las solicitudes de los seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse a los integrantes del Tricolor. El recibimiento dejó imágenes de cercanía entre los futbolistas y la afición, pese al resultado adverso conseguido en el Caribe.

Rafael Márquez, por su parte, pasó sin interactuar con los aficionados presentes. Su llegada se produjo en medio de los cuestionamientos por el rendimiento del equipo, que todavía no consigue una victoria bajo su dirección. El estratega tendrá la oportunidad de cambiar esa situación frente a Jamaica, con el respaldo de las tribunas del Gigante de Acero.

México prepara la remontada ante Jamaica en medio de la presión sobre Rafael Márquez

La Selección Mexicana afrontará el partido de vuelta con una desventaja de 3-2 en el marcador global, después de una primera presentación en la que Jamaica llegó a colocarse tres goles por delante. Las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones permitieron reducir la diferencia y mantener abierta la eliminatoria rumbo al Final Four de la Nations League.

Rafael Márquez acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con un balance de dos empates y tres derrotas desde su llegada al banquillo nacional. El compromiso del martes representará su sexto partido al frente del Tricolor y una oportunidad para conseguir su primer triunfo, además de evitar una eliminación en los cuartos de final.

El lunes 16 de noviembre será el último día de preparación para ambas selecciones. México y Jamaica tienen programadas sus respectivas sesiones de entrenamiento y conferencias de prensa, donde los entrenadores podrán ofrecer detalles sobre sus equipos antes del encuentro. Márquez deberá definir si mantiene la base utilizada en Kingston o realiza modificaciones en su alineación.

Jamaica, por su parte, enfrentó complicaciones para trasladarse a Monterrey, debido a retrasos en los vuelos comerciales y a la necesidad de dividir su delegación en diferentes grupos. Algunos integrantes realizaron conexiones por ciudades estadounidenses, mientras que otros tuvieron que viajar por Panamá ante la falta de visas para ingresar a Estados Unidos. El primer contingente comenzó a instalarse en su hotel durante la noche del domingo.

El partido entre México y Jamaica se disputará el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. La Selección Mexicana buscará aprovechar la localía para remontar la eliminatoria y conseguir su boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League. La transmisión por Claro Sports Premium comenzará a las 20:20 horas, a través de YouTube.