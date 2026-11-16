Rayadas firma una remontada de autoridad ante Pachuca y enfrentará a Chivas en semifinales de la Liga MX Femenil

Rayadas remontó un 0-2 ante Pachuca, ganó 3-2 en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil y avanzó a semifinales con global de 4-2. Ahora enfrentará a Chivas

Rayadas avanza a semifinales | Imago7

Rayadas estuvo contra las cuerdas, sufrió durante buena parte del encuentro y llegó a estar al borde de la eliminación, pero protagonizó una remontada para vencer 3-2 a Pachuca en el Gigante de Acero y conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, con un marcador global de 4-2.

Las dirigidas por Amandine Miquel tuvieron que levantarse de un 0-2 en contra después de un primer tiempo para el olvido, en el que las Tuzas sorprendieron con dos goles durante los primeros 20 minutos y silenciaron a los 13,476 espectadores que asistieron al Gigante de Acero.

La sorpresiva goleada de Pumas por 5-0 sobre Tigres Femenil ya había encendido las alarmas en Monterrey. A unos 12 kilómetros del Estadio Universitario, el Gigante de Acero parecía estar preparando otra noche de pesadilla para el fútbol regiomontano.

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Sin embargo, Rayadas reaccionó en el segundo tiempo y encontró en Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez a las protagonistas de una remontada que mantiene con vida sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

Pachuca sorprendió a Rayadas con dos goles en 20 minutos

El encuentro comenzó de la peor manera para las albiazules, que fueron sorprendidas por un Pachuca decidido a conseguir la clasificación y que aprovechó sus oportunidades durante los primeros minutos.

Apenas al minuto 10, Paola García aprovechó un centro de Aline Gomes y, con un remate de cabeza, consiguió el 1-0 para las Tuzas. El gol provocó incertidumbre entre las aficionadas de Rayadas y obligó a Amandine Miquel a buscar soluciones ante un rival que había tomado el control del encuentro.

La situación se complicó todavía más diez minutos después. Al minuto 20, Aline Gomes culminó un contragolpe con un disparo cruzado para vencer a la guardameta regiomontana y colocar el 2-0 en el marcador. El segundo tanto silenció al Gigante de Acero y dejó a Rayadas momentáneamente fuera de las semifinales, en una noche que comenzaba a convertirse en una de las mayores sorpresas de la Liguilla.

¿Cómo remontó Rayadas el 0-2 frente a Pachuca?

Rayadas mostró una versión completamente distinta después del descanso. Las dirigidas por Amandine Miquel regresaron al terreno de juego con mayor intensidad, asumieron el protagonismo ofensivo y comenzaron a generar oportunidades para acercarse en el marcador.

La reacción llegó prácticamente desde el vestidor. Al minuto 47, Valeria del Campo apareció dentro del área y conectó un remate de cabeza tras un centro de Lucía García, que superó a la portera Esthefanny Barreras y devolvió la esperanza a las albiazules con el 1-2.

El gol cambió el ambiente del estadio y permitió que Monterrey recuperara la confianza para buscar la igualada, mientras Pachuca intentaba resistir los ataques de las locales. La insistencia tuvo recompensa al minuto 69, cuando Lucía García habilitó a Diana García, quien sacó un disparo dentro del área para conseguir el 2-2.

La anotación desató la celebración de las Rayadas y sus seguidores, que pasaron de la preocupación por una eliminación anticipada a la ilusión de completar una remontada que parecía imposible durante la primera mitad.

Alexandra Godínez selló el pase de Rayadas a semifinales

Con el marcador empatado y el impulso anímico a su favor, Rayadas mantuvo la presión sobre Pachuca para buscar el gol que asegurara su clasificación sin depender del criterio de desempate. La jugada decisiva llegó al minuto 81, cuando Alexandra Godínez recibió una asistencia de Jermaine Seoposenwe y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en la parte inferior derecha de la portería de las Tuzas.

El 3-2 completó una remontada de tres goles sin respuesta, después de que Monterrey estuviera abajo por dos anotaciones durante la primera mitad. El tanto terminó por desatar la celebración en el Gigante de Acero, donde las albiazules transformaron una noche que parecía destinada al fracaso en una clasificación a semifinales. Con el 4-2 global, Rayadas eliminó a Pachuca y ahora enfrentará a Chivas por un boleto a la final del Apertura 2026.