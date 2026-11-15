Francia vs Turquía en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 15 de noviembre

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane espera certificar su tiquete a los cuartos de final ante un rival descendido.

Francia vs Turquía, en vivo | Claro Sports

Último sorbo de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ya se empiezan a configurar los clasificados a la próxima fase, donde ya entraremos por la intensa lucha del título. Las emociones se trasladan al Matmut Atlantique, donde Francia espera respetar la localía frente a Turquía. Los dirigidos por Zidane dependen de sí mismos para avanzar entre los dos mejores del grupo.

El cuadro galo cayó a manos de Italia en su última jornada. Un 3-1 dejó muy mal parado al conjunto azul. Del otro lado, Turquía ha tenido una penosa actuación sin sumar un solo punto hasta la fecha, sentenciando su boleto a la Liga B.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Francia vs Turquía hoy, 15 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos en la Liga de Naciones, tendrá su pitazo inicial en estos horarios y señales:

México: 13:45 horas (Sky Sports).

13:45 horas (Sky Sports). Colombia: 14:45 horas (ESPN y Disney+).

14:45 horas (ESPN y Disney+). Estados Unidos: 14:45 (ET), 13:45 (CT) y 11:45 (PT) (Fox Sports 2, Fox One y fubotv).

14:45 (ET), 13:45 (CT) y 11:45 (PT) (Fox Sports 2, Fox One y fubotv). Centroamérica: 13:45 (Disney+).

Alineaciones del Francia vs Turquía, al momento

Francia: Mike Maignan; Saël Kumbedi, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konaté, Andy Diouf; Lucas Da Cunha, Rayan Cherki, Adrien Rabiot; MIchael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. DT: Zinedine Zidane.

Turquía: Berke Özer; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Emirhan Topçu, Eren Elmali; Hakan Calhanoglu, Ismail Yüksek, Can Uzun; Deniz Gul y Arda Güler. DT: Sergen Yalcin.

Antecedentes del Francia vs Turquía y últimos resultados en la UEFA Nations League

El último partido entre ambos fue el pasado 25 de septiembre por la primera vuelta del certamen. Ese día, en suelo turco, el cuadro galo venció a domicilio 0-1 con anotación de Kylian Mbappé. Por lo pronto, estos han sido los últimos enfrentamientos entre ambos.

25.09.2026 | Turquía 0-1 Francia | UEFA Nations League.

14.10.2019 | Francia 1-1 Turquía | Eliminatorias a Eurocopa.

08.06.2019 | Turquía 2-0 Francia | Eliminatorias a Eurocopa.

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