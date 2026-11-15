UEFA NAtions League: Así se jugarán los cuartos de final

España, Portugal e Inglaterra ya tienen asegurado su lugar en la siguiente instancia del certamen, pero aun deben conocer a sus rivales

El próximo viernes se llevará a cabo el sorteo de cuartos de final | Reuters

La UEFA Nations League 2026-27 se prepara para definir a las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final, una instancia que reunirá a los mejores equipos de la Liga A y que determinará a los cuatro participantes de la fase final. Con el cierre de la fase de grupos programado para el 17 de noviembre, el torneo europeo entra en una etapa en la que España, Portugal, Inglaterra, Francia y otras potencias buscan mantenerse en la pelea por el campeonato.

Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, mediante eliminatorias de ida y vuelta. Cada enfrentamiento reunirá a un líder de grupo con un segundo lugar de un sector diferente, por lo que las selecciones que compartieron grupo durante la primera fase no podrán encontrarse en esta ronda. Los ganadores de cada serie conseguirán su clasificación a las semifinales de la competencia.

La quinta edición del campeonato presenta una lucha por los primeros puestos de la clasificación. España, Inglaterra y Portugal ya habían asegurado su presencia en los cuartos de final después de la quinta jornada, mientras que el resto de los boletos se resolverá con los últimos compromisos de noviembre. El sorteo determinará los cruces y el camino que deberán recorrer las selecciones para disputar el título continental, que sigue perteneciendo a los portugueses.

¿Quiénes clasifican a los cuartos de final de la UEFA Nations League?

Los primeros dos lugares de cada uno de los cuatro grupos de la Liga A avanzan directamente a los cuartos de final, lo que representa un total de ocho selecciones. Los líderes se enfrentarán a los segundos clasificados de otros sectores y tendrán la ventaja de disputar el partido de vuelta como locales. Este formato permite que cada eliminatoria se resuelva después de 180 minutos, salvo que sea necesario recurrir al tiempo extra o a los penales.

El sistema contempla que la selección con más goles en el marcador global avance a las semifinales, sin aplicar el criterio de goles de visitante. En caso de empate después de los dos encuentros, se disputarán 30 minutos adicionales y, si persiste la igualdad, una tanda de penales definirá al ganador. Los cuatro vencedores accederán a la fase final, programada del 9 al 13 de junio de 2027.

Grupos y clasificación de la Liga A de la UEFA Nations League

La Liga A está integrada por 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro participantes, con seis partidos para cada equipo durante la fase regular. La distribución incluye enfrentamientos como Francia contra Italia, Alemania frente a Países Bajos, España ante Inglaterra y Portugal contra Dinamarca. Estos son los sectores que determinan a los ocho participantes de los cuartos de final.

España encabeza el Grupo A3 con 15 puntos, seguida por Inglaterra con 12, mientras que Portugal lidera el A4 con 12 unidades. En el A1, Italia y Francia suman 10 puntos cada uno, mientras que Países Bajos ocupa el primer lugar del A2 con 11 unidades. La última jornada será determinante para establecer las posiciones definitivas y conocer qué selecciones participarán en el sorteo como líderes de grupo.

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Grupo A1 Italia | 10 puntos Francia | 10 puntos Bélgica | 9 puntos Turquía | 0 puntos



Grupo A2 Países Bajos 11 puntos Grecia | 8 puntos Alemania | 8 puntos Serbia | 8 puntos



Grupo A3 España | 15 puntos Inglaterra | 12 puntos Croacia | 3 puntos Chequia | 0 puntos



Grupo A4 Portugal | 12 puntos Dinamarca | 9 puntos Noruega | 6 puntos Gales | 3 puntos



¿Cuándo será el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League?

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-27 se celebrará el viernes 20 de noviembre de 2026 en Nyon, Suiza, a las 5:00 horas del centro de México. La ceremonia también definirá los enfrentamientos de las eliminatorias de ascenso y descenso entre las distintas ligas que componen la Liga de Naciones. Los ocho clasificados conocerán a sus rivales y el camino hacia las semifinales, que se celebrarán en junio de 2027.