Bélgica vs Italia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 15 de noviembre

El partido genera mucha expectativa por la pelea del liderato del sector y en busca del pase a cuartos de final

Bélgica vs Italia, en vivo el partido de la UEFA Nations League | Imago7

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Bélgica e Italia en el Stade Roi Baudouin, en duelo correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League, donde se espera que sea un duelo muy peleado por ir en busca del pase a los cuartos de final.

Los italianos llegan a este compromiso en la primera posición del Grupo A1 con 10 puntos, igualados con los franceses. Sin embargo, los belgas tienen nueve unidades, por lo que un triunfo los colocaría como líderes del sector.

Alineaciones del Bélgica vs Italia, al momento

Al ser un partido de gran relevancia en sus esperanzas por meterse a los cuartos de final de la UEFA Nations League, tanto Bélgica como Italia saldrán con todo para ir en busca de la victoria, por lo que probablemente Mark van Bommel y Roberto Mancini harán uso de lo mejor que tienen en sus respectivos planteles.

Bélgica: Senne Lammens; Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Romeo Lavia, Kevin De Bruyne; Jeremy Doku, Chales de Ketelaere, Diego Moreira.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Ricardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Marco Palestra; Nicoló Barella, Sandro Tonali, Nicoló Fagioli; Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Federico Dimarco.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Bélgica vs Italia hoy 15 de noviembre de 2026?

El duelo entre belgas e italianos se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre en el Stade Roi Baudoin, en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México, por lo que al medio día se dará a conocer al ganador y clasificado a los cuartos de final.

Antecedentes del Bélgica vs Italia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Esta es la sexta ocasión que Bélgica e Italia se verán las caras en la UEFA Nations League, donde los del país de la bota tienen un historial positivo al acumular dos victorias por una derrota y un empate.