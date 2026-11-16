Cancha del Gigante de Acero estará impecable para México vs. Jamaica pese a conciertos y lluvias

El Gigante de Acero superó las lluvias, tres conciertos de Karol G y la Liguilla Femenil antes de recibir al Tricolor

¡El Gigante de Acero está listo! Así quedó la cancha. Claro Sports

La Selección Mexicana de Rafael Márquez encontrará una cancha en buenas condiciones para enfrentar a Jamaica en el Gigante de Acero, pese a las fuertes lluvias registradas en Monterrey, los tres conciertos de Karol G y el reciente partido de Rayadas ante Pachuca en la Liga MX Femenil.

El terreno de juego del Gigante de Acero superó su última prueba antes del compromiso internacional. Después del encuentro de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Rayadas y Tuzas, disputado el domingo por la noche, el césped no presentó afectaciones importantes y no fue necesario aplicar un tratamiento especial para su recuperación.

Aunque la superficie muestra diferencias de tonalidad en algunas zonas, particularmente en el mediocampo y una de las áreas, las condiciones generales de la cancha son favorables para recibir el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, programado para el martes 17 de noviembre.

Durante los últimos días, el personal operativo del Club de Futbol Monterrey ha trabajado en el mantenimiento y la supervisión del terreno de juego para garantizar que la cancha no represente un problema para la Selección Mexicana.

¿Cómo quedó la cancha del Gigante de Acero después de los conciertos de Karol G?

El Gigante de Acero recibió tres presentaciones de la cantante colombiana Karol G durante los primeros días de noviembre, eventos que representaron un desafío para el cuidado del césped.

Las condiciones climatológicas complicaron el panorama debido a las fuertes lluvias registradas en Monterrey durante las presentaciones. Además, el montaje de un escenario de grandes dimensiones y el movimiento de personal y asistentes obligaron a implementar medidas para proteger el terreno de juego.

Una de las principales precauciones fue instalar el escenario sobre la zona de gradas de una de las cabeceras, con el objetivo de reducir el impacto de la estructura sobre la cancha.

Aunque actualmente pueden apreciarse diferencias de color en algunas zonas del pasto, estas no se han traducido en afectaciones importantes para la práctica del fútbol.

Rayadas puso a prueba el césped antes del México vs. Jamaica

La última evaluación del terreno de juego llegó durante el encuentro entre Rayadas y Pachuca, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

El partido, que terminó con una remontada de Monterrey por 3-2, se disputó sin que la superficie presentara problemas importantes.

Después del compromiso, el personal encargado del mantenimiento revisó las condiciones del césped y no fue necesario realizar un tratamiento extraordinario para recuperar las zonas utilizadas.

La cancha del Gigante de Acero quedó lista. Claro Sports El césped del Gigante de Acero presenta condiciones favorables. Claro Sports El Estadio superó lluvias, conciertos de Karol G y partido de Rayadas. Claro Sports

Este escenario representa una noticia positiva para la Selección Mexicana, que podrá disputar su próximo encuentro en un terreno de juego que ha respondido favorablemente a la actividad reciente.

¿Qué trabajos se realizaron en la cancha del Gigante de Acero?

El área operativa del Club de Futbol Monterrey y los especialistas responsables del césped han trabajado durante los últimos días en la supervisión y mantenimiento de la superficie. Entre las labores realizadas se encuentra la revisión de las zonas expuestas a las condiciones climáticas y a la infraestructura utilizada durante los conciertos.

También se ha empleado un sistema especializado de iluminación para favorecer el desarrollo del césped y mantener sus condiciones de cara a los próximos compromisos.

Los trabajos preventivos permitieron que el terreno de juego llegara en buenas condiciones al partido de Rayadas y que, posteriormente, no requiriera una intervención especial.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en el Gigante de Acero?

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica el martes 17 de noviembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El encuentro será especial para el estadio de Rayados, ya que representará la primera presentación de la Selección Mexicana mayor varonil en el inmueble desde su inauguración en agosto de 2015.

El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará aprovechar la localía para remontar la desventaja de 3-2 que Jamaica consiguió en el partido de ida y obtener su clasificación a las semifinales del torneo de Concacaf.

Después de tres conciertos, intensas lluvias y un encuentro de Liguilla Femenil, el Gigante de Acero superó sus últimas pruebas y tendrá su cancha lista para recibir a México y Jamaica en una noche decisiva para la Selección Mexicana.