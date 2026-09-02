Tiger Woods acepta acuerdo con la fiscalía y pierde su licencia de conducir por cinco años

El juez Darren Steele advirtió al golfista que no podrá conducir durante la sanción y que no existen excepciones al castigo

Tiger Woods acepta acuerda con la fiscalía | Reuters

Tiger Woods llegó a un acuerdo con la fiscalía por el caso relacionado con el accidente automovilístico que protagonizó en marzo en Florida. Como parte del convenio, el golfista deberá permanecer cinco años sin licencia de conducir y pagar una multa de mil 500 dólares.

El ganador de 15 majors se declaró culpable de un cargo menor de conducción temeraria y también aceptó su responsabilidad por negarse a someterse a una prueba legal después del accidente. Además, fue declarado culpable de conducción negligente, una infracción de tránsito.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal de Circuito del Condado de Martin, el juez Darren Steele le advirtió a Woods que la suspensión no contempla excepciones y que conducir durante ese periodo podría llevarlo nuevamente a prisión. “Esta suspensión es por la seguridad pública”, explicó Steele en palabras recuperada por AP. “No hay excepciones. Si condujera por cualquier motivo, volvería inmediatamente a la cárcel”.

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¿Por qué le suspendieron la licencia a Tiger Woods?

Woods fue arrestado el 27 de marzo después de que su camioneta chocara contra un remolque que era transportado por un camión y terminara volcada sobre una vía cercana a su residencia en Jupiter Island.

El caso comenzó bajo la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol y por la negativa del golfista a realizar determinadas pruebas. Sin embargo, el alcoholímetro al que fue sometido después del accidente no detectó alcohol en su organismo. De acuerdo con el reporte de arresto, Woods explicó a las autoridades que estaba utilizando su teléfono y cambiando la estación de radio cuando no advirtió que un camión había reducido su velocidad.

La agente Tatiana Levenar, del Departamento del Sheriff del Condado de Martin, señaló en el documento que Woods presentaba sudoración y movimientos lentos durante el interrogatorio. Los investigadores también encontraron dos pastillas identificadas como hidrocodona en el bolsillo del pantalón del golfista. Woods había informado que utilizaba medicamentos bajo prescripción médica y posteriormente la fiscalía obtuvo sus registros médicos y de farmacia.

El fiscal estatal Thomas Bakkedahl defendió el acuerdo alcanzado y explicó que los registros obtenidos demostraron que Woods contaba con una prescripción legal para los medicamentos. La negativa a someterse a una prueba de orina también formó parte del acuerdo. El juez estableció la suspensión de la licencia durante cinco años y la multa de mil 500 dólares.

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¿Qué dijo Tiger Woods durante la audiencia?

Woods, de 50 años, acudió al tribunal acompañado por su pareja, Vanessa Trump, y su abogado, Doug Duncan. El golfista habló poco durante el procedimiento y permaneció sentado en la mesa de la defensa mientras esperaba el inicio de la audiencia. Después de aceptar los términos del acuerdo, abandonó el tribunal sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

Su representante, Mark Steinberg, explicó que Woods asumió las consecuencias derivadas del caso y que continúa concentrado en su tratamiento. “Tiger no está exento de responsabilidad y entregó su licencia durante los próximos cinco años. Continúa con su tratamiento y prioriza todos los aspectos de su salud”, señaló Steinberg. El acuerdo permite cerrar el proceso penal con una acusación menor respecto a la que enfrentó inicialmente.

Tiger Woods continúa con su proceso de recuperación

El caso se produjo durante otro periodo de recuperación para Woods, quien ha enfrentado distintas lesiones y operaciones a lo largo de su carrera. El 31 de marzo, cuatro días después del accidente, el golfista comunicó que se retiraría temporalmente de la actividad para recibir tratamiento y concentrarse en su salud. Posteriormente pasó varias semanas en un centro residencial de tratamiento en Suiza.

Su siguiente aparición pública ocurrió el 23 de junio durante el Travelers Championship, donde presentó a Brian Rolapp, director ejecutivo y comisionado del PGA Tour.

Woods preside el Comité de Competición Futura del circuito, organismo que trabajó en modificaciones al modelo competitivo y a la estructura de la postemporada que entrarán en vigor para la temporada 2028. “Es genial verlo de vuelta”, declaró Rolapp en aquella ocasión. “Tiger ha estado involucrado durante todo el proceso y ha contribuido significativamente”.

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