Vuelta a España 2026, Etapa 11: los mejores momentos de la carrera del 2 de septiembre

Revive en Claro Sports los mejores momentos de la jornada del miércoles en La Vuelta, con el recorrido de 153.8 km. entre Cartagena y Lorca

La Vuelta a España se vive por Claro Sports. Cada día podrás revivir los mejores momentos de la etapa de la jornada por nuestra multiplataforma, recorriendo la ruta hasta coronar al ganador en Madrid.

Este miércoles 2 de septiembre, en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, podrás revivir lo mejor de la etapa 11, en una jornada de transición previo al regreso a la montaña a partir del jueves.

Enric Mas defiende el liderato que heredó por la caída y retiro de Tadej Pogacar. Pareciera una jornada sin mayores sobresaltos, pero lo era también el día en que cayó el esloveno y abrió la carrera para el resto del pelotón. Santiago Buitrago, por su parte, buscará mantener su liderato de la montaña.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 2 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La etapa del día en La Vuelta a España fue un trazado de 153.8 km, con salida en Cartagena y llegada en Lorca. Una etapa mayormente llana, con un ascenso al Alto del Morrión, de tercera categoría, a 33 km. de meta.

La llegada en Lorca incluye una curva pronunciada previo a la recta final en este día previo al regreso de la montaña en la etapa 12.

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