Andy Ruiz vs Damian Knyba en vivo: fecha, horario, cartelera y dónde ver pelea de box por el peso pesado

Andy Ruiz regresa al ring tras dos años de ausencia para enfrentar a Damian Knyba en Newark, con la mira puesta en volver a disputar un campeonato

Andy Ruiz vs Damian Knyba horario y dónde ver en vivo | matchroomboxing

Andy Ruiz Jr volverá al ring después de más de dos años sin disputar una pelea. El excampeón de peso pesado enfrentará al polaco Damian Knyba este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en un combate pactado a 12 rounds que encabezará una función de Matchroom Boxing.

Ruiz llegará con récord de 35 victorias, dos derrotas y un empate, además de 22 nocauts. Su objetivo será iniciar otra etapa en la división después de firmar un acuerdo con Matchroom y plantearse como meta volver a disputar un campeonato mundial. Del otro lado estará Knyba, quien registra 17 triunfos, una derrota y 11 nocauts.

El combate también representa el regreso de Ruiz desde agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria con Jarrell Miller. Knyba, por su parte, vuelve después de perder ante Agit Kabayel por nocaut técnico en enero de este año durante una pelea por el campeonato interino del CMB.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Andy Ruiz vs Damian Knyba? Fecha y hora

Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba se enfrentarán el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. La cartelera comenzará alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la salida al ring de Ruiz y Knyba está prevista entre las 20:30 y 21:00 horas. El horario de la pelea estelar puede modificarse según la duración de los enfrentamientos anteriores.

Horario del inicio de la cartelera estelar:

México: 18:00 horas

Estados Unidos ET: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Andy Ruiz vs Damian Knyba: ¿Dónde ver la pelea de box en vivo desde México?

La función podrá seguirse en México a través de DAZN. Mientras que en Estados Unidos también estará disponible por TNT Sports y Dazn. También podrás tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Andy Ruiz vs Damian Knyba en vivo: esta es la cartelera completa

La función tendrá a Ruiz y Knyba como protagonistas del combate estelar. Vito Mielnicki Jr. y Austin ‘Ammo’ Williams estarán en uno de los enfrentamientos previos, mientras que Alan Chaves también tendrá participación en Newark.

Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba — Peso pesado

Vito Mielnicki Jr. vs. Austin ‘Ammo’ Williams — Título mundial de peso mediano de la OMB

Alan Chaves vs. Eridson García — Título latino de peso ligero de la OMB

Zaquin Moses vs. Ángel Antonio Contreras — Superpluma

Dennis Thompson vs. José Casillas — Wélter

Brooke Mullen vs. Bria Miller — Wélter femenino

¿Cómo llega Andy Ruiz a disputar el título de peso pesado?

La pelea ante Knyba no tendrá un campeonato mundial en juego. Para Ruiz, el objetivo pasa por regresar después de dos años de ausencia y volver a colocarse en posición de buscar un cinturón dentro de la categoría.

MÁS INFORMACIÓN: Andy Ruiz Jr enfrenta a Damian Knyba con la mira puesta en volver a ser campeón mundial

Ruiz alcanzó el campeonato mundial en junio de 2019 cuando derrotó a Anthony Joshua en Nueva York. Seis meses después perdió los cinturones en la revancha y desde entonces ha tenido cuatro presentaciones: venció a Chris Arreola y Luis Ortiz, además de empatar con Jarrell Miller en su pelea más reciente.

El boxeador de 36 años firmó recientemente un acuerdo de varias peleas con Eddie Hearn y Matchroom Boxing. Antes de su regreso aseguró que pretende buscar nuevamente los cinturones de la división después del enfrentamiento de Newark. “Después de esta victoria, me encantaría pelear contra todos los que tienen los cinturones que Oleksandr Usyk dejó vacantes y nos convertiremos en bicampeones el próximo año”, declaró Ruiz al anunciarse su regreso.

¿Cómo llega el polaco Damian Knyba a la pelea contra Andy Ruiz?

Damian Knyba llegará con marca profesional de 17-1 y 11 triunfos por nocaut. El polaco mide 2.01 metros y reside actualmente en Nueva Jersey, por lo que volverá a competir en una zona donde ha realizado parte de su carrera.

Su presentación anterior terminó con la primera derrota de su trayectoria. Knyba enfrentó a Agit Kabayel en enero por el campeonato interino de peso pesado del CMB y cayó por nocaut técnico en el tercer round. Kabayel posteriormente fue reconocido como campeón de la organización.

El combate contra Ruiz será su cuarta presentación como profesional en el Prudential Center. Para el polaco, vencer a un excampeón podría modificar su posición dentro de la categoría, mientras que Ruiz intentará utilizar el enfrentamiento como punto de partida para regresar a la disputa por los cinturones.

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