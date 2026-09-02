Borregos Monterrey vs Borregos CCM en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

Vuelve el fútbol americano colegial de México con el primer partido de la Liga Mayor, que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports

ONEFA 2026: ¿Quién pasa el Borregos Monterrey vs Borregos CCM? | Claro Sports

El fútbol americano colegial de México está de regreso y tenemos acción de jueves por la noche. Borregos Monterrey y Borregos CCM se enfrentarán en el kickoff de la temporada 2026 y lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

La semana 1 de la Liga Mayor arranca en el Centro Cultural y Deportivo Borregos CCM, al sur de la Ciudad de México, con este duelo entre equipos que alcanzaron las semifinales en 2025.

Borregos CCM fue la gran sorpresa de la campaña anterior. Tras evitar el descenso en 2024 por la diferencia de puntos, el equipo capitalino inició 5-0, venciendo a Borregos Puebla y Pumas CU, de la mano de Jorge Emilio González, quien terminó convirtiéndose en uno de los mejores quarterbacks del país. El Tec Ciudad acabó con marca de 7-2 y recibió en cuartos de final a los Aztecas UDLAP, a los que vencieron por un punto extra fallado por los de Cholula en los últimos minutos. La campaña terminó con derrota ante Auténticos Tigres, en apenas la segunda ocasión que el CCM llega a esta instancia.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario de partidos que Claro Sports transmitirá de la ONEFA

Auténticos también fue el verdugo de los Borregios. El equipo del Tec de Monterrey iba por el tetracampeonato y terminaron invictos la temporada regular, recibiendo todos los Playoffs en casa, donde nunca habían perdido hasta la final ante el equipo de la Autónoma, impidiendo ganar cuatro títulos en fila como hicieran de 2004 a 2008.

Para 2026, el coach Hugo Lira y el Tec CCM retuvieron a buena parte de su ofensiva, mientras que Borregos Monterrey se reforzó con la llegada de uno de los mejores corredores de la nación, Fernando Mayén.

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Borregos Monterrey vs Borregos CCM?

El primer partido de la temporada 2026 de la Liga Mayor lo podrás seguir en vivo este jueves 3 de septiembre, en punto de las 18:00 horas, por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

Para la temporada 2026 de la ONEFA, la Liga Mayor mantiene a 14 equipos en la categoría. Sigue siendo el formato habitual: nueve partidos en 10 semanas, con un descanso. Califican los ocho mejores de la tabla de posiciones y el mejor desciende a la Conferencia Nacional, pero hay una diferencia en cómo se hizo el rol de juegos.

Para 2026, la ONEFA aprobó un calendario en el que se dividen a los equipos en dos grupos, con base a la tabla de posiciones de 2025. Son los ‘Pares’ y los ‘Nones’. Cada equipo jugará ante los seis rivales de su sector y tres juegos contra el otro grupo.

MÁS INFORMACIÓN: El calendario completo de la ONEFA 2026

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Estos son los 14 programas que participan en la Liga Mayor 2026, con el estreno en la mejor categoría del fútbol americano colegial de los Leones Anáhuac Cancún, quienes toman el sitio de los Pumas Acatlán, quienes descendieron a la Conferencia Nacional.

Así quedaron los grupos, que definen únicamente el rol de juegos, ya que calificarán a los Playoffs los ocho mejores de la tabla general.

Nones Auténticos Tigres Borregos CCM Borregos CEM Borregos Guadalajara Linces UVM Leones Anáhuac México Norte Zorros CETYS

Pares Águilas Blancas IPN Aztecas UDLAP Borregos Monterrey Borregos Puebla Burros Blancos IPN Leones Anáhuac Cancún Pumas CU



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