La Hormiga González se estrena en Europa con gol y asistencia en goleada del Olympiacos al AE Larissa

El delantero mexicano tuvo su primera titularidad en Grecia, marcó gol, dio asistencia y salió de cambio al minuto 81

Armando ‘la Hormiga’ González tuvo una jornada para recordar en su primera titularidad con el Olympiacos. El delantero mexicano marcó su primer gol desde que llegó al fútbol europeo y además participó con una asistencia en la goleada 4-0 sobre el AE Larissa, en el arranque de la fase de liga de la Copa de Grecia.

El mexicano comenzó a buscar el gol desde los primeros minutos. Al 7’, encontró un centro dentro del área y ganó por arriba, aunque su remate salió por encima del travesaño. Olympiacos tomó el control de la pelota y trató de instalarse constantemente en campo contrario, mientras González ocupaba el centro del ataque.

La Hormiga volvió a quedarse cerca al minuto 26. Esta vez se lanzó de palomita para conectar otro servicio aéreo y su cabezazo pasó a centímetros del travesaño. Las dos aproximaciones anticiparon lo que ocurriría poco después, con el exjugador de Chivas como protagonista.

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El momento que buscaba llegó al 34’. González volvió a atacar el área y remató de cabeza para superar al guardameta de Larissa. La pelota terminó en la portería y el mexicano celebró por primera vez un gol en Europa, apenas en su segundo partido con el Olympiacos y en su primera aparición dentro del once titular.

Con el 1-0, Olympiacos se marchó al descanso con ventaja y regresó para resolver el encuentro en el comienzo del complemento. Al minuto 48, una serie de rebotes dentro del área terminó en los pies de Gustavo Sá, quien sacó un disparo para establecer el 2-0 y ampliar la diferencia apenas tres minutos después de la reanudación.

El tercero llegó al 53’ y volvió a tener participación directa de González. El mexicano apareció dentro del área y prolongó de cabeza la pelota para dejarla en dirección de Bruno Onyemaechi. El futbolista del Olympiacos tomó el balón y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en la portería. La jugada significó la asistencia para La Hormiga, quien completaba así un partido con gol y pase para anotación.

Con el encuentro encaminado, Olympiacos comenzó a mover sus piezas. Joel Roca ingresó al minuto 63 junto con Nair Tiknizyan y necesitó solamente un par de minutos para sumarse al marcador. Al 65’, Roca recibió dentro del área y definió con un disparo pegado al poste para establecer el 4-0.

La goleada permitió al Olympiacos comenzar con triunfo su participación en la fase de liga de la Copa de Grecia, pero la jornada tuvo un significado particular para el delantero mexicano. Después de debutar días atrás en la Superliga, González recibió ahora la oportunidad desde el inicio y respondió con participación directa en dos de los cuatro goles.

La Hormiga empieza así a escribir sus primeros capítulos en el fútbol europeo. En su primera titularidad necesitó 34 minutos para estrenarse como goleador y posteriormente añadió una asistencia de cabeza, además de generar otras dos oportunidades por la misma vía. El 4-0 sobre Larissa significó tres puntos para Olympiacos y, para Armando González, su primera actuación con gol y asistencia desde que dejó México para comenzar su etapa en Grecia.

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