Encuentran muertos a Jonathan Meléndez tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán: esto se sabe

Entre las víctimas se encuentran Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una trabajadora del hogar

Jonathan Melénde, integrante de la agrupación | @camiloseptimomx

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con integrantes de su familia dentro de un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que cuatro personas perdieron la vida, mientras que un menor fue localizado con vida. Por el caso, dos personas fueron detenidas y permanecen bajo investigación.

Los hechos ocurrieron entre la noche del martes 1 y las primeras horas del miércoles 2 de septiembre de 2026 en un inmueble de la zona de Bosques Esmeralda. Entre las víctimas se encuentran Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una trabajadora del hogar. Las autoridades también reportaron la muerte de un perro que se encontraba en el domicilio.

La investigación permanece abierta para determinar cómo ocurrió el ataque, establecer el motivo y definir la participación de las personas detenidas. Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha informado públicamente un móvil definitivo, por lo que cualquier versión distinta a las líneas confirmadas por la autoridad debe considerarse preliminar.

Asesinan en Atizapán a Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo: esto se sabe

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía del Estado de México, la policía municipal recibió el reporte alrededor de las 23:50 horas del 1 de septiembre. Los hechos tuvieron lugar dentro de un departamento de un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos de las cuatro víctimas.

Los primeros reportes señalan que vecinos escucharon gritos y posibles detonaciones, lo que provocó la llegada de cuerpos de seguridad. Al ingresar al inmueble, policías localizaron a las víctimas en diferentes espacios del departamento. La zona quedó bajo resguardo y personal de la FGJEM inició las diligencias para recopilar indicios y reconstruir lo sucedido.

La Fiscalía informó que el ataque dejó cuatro personas muertas y que un menor fue encontrado con vida dentro del domicilio. Hasta ahora no se han proporcionado más detalles oficiales sobre su estado ni sobre las circunstancias por las que sobrevivió. Las investigaciones también incluyen la muerte de un canino localizado en el inmueble.

Como parte de las primeras acciones, las autoridades detuvieron a Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. El primero fue identificado por la Fiscalía como “socio” de Jonathan Meléndez y es investigado como probable autor del homicidio múltiple, mientras que el segundo está bajo investigación por su posible intervención. Esta situación deberá ser determinada por el Ministerio Público y, en su caso, por una autoridad judicial.

La información proporcionada por las autoridades también señala que uno de los investigados mantenía una relación de confianza con las víctimas, circunstancia que habría permitido el acceso al domicilio. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial sobre las responsabilidades ni se ha informado de manera oficial qué habría provocado el ataque.

¿Quién era Jonathan Meléndez tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, también conocido como ‘Honas’, tenía 38 años y formaba parte de la banda Camilo Séptimo junto con Manuel ‘Coe’ Mendoza y Erik Vázquez. El propio sitio de la agrupación lo identifica como fundador y responsable de los teclados dentro del proyecto, que inició actividades en 2013 dentro de la escena musical mexicana.

Camilo Séptimo comenzó su trayectoria discográfica con el EP ‘Maya’ y posteriormente publicó trabajos como ‘Óleos’, ‘Navegantes’, ‘Ecos’ y ‘Jardín de las Almas’. Durante su carrera, el grupo se presentó en escenarios como el Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y Palacio de los Deportes, además de festivales como Vive Latino y Pa’l Norte.

Meléndez no limitaba su trabajo a tocar los teclados. También participaba en la composición y producción de la música del grupo. En una entrevista de 2017 explicó que formaba parte del proceso de creación de las maquetas junto con Erik Vázquez y que desde esas sesiones se desarrollaban las canciones antes de trabajar las letras y la producción.

Su participación continuó en los lanzamientos de Camilo Séptimo durante 2026. En MAPAS II, publicado el 15 de mayo, Jonathan aparece en los créditos de composición y, bajo el nombre de Honas Meléndez, en labores de producción, grabación, mezcla y masterización de distintos temas. También figura como sintetista y productor en canciones como ‘Cierro los Ojos’.

La información sobre el asesinato de Jonathan Meléndez y las otras víctimas continúa en desarrollo este miércoles 2 de septiembre. Hasta ahora, el dato confirmado por la Fiscalía del Estado de México es la existencia de cuatro víctimas, un menor localizado con vida y dos personas detenidas cuya probable participación será determinada conforme avance la investigación.

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