Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: fecha, horario, sede y calendario oficial de competencias
La delegación mexicana encarará la justa con alrededor de 700 atletas. Se espera que los clavados, el taekwondo, el atletismo, el box y el tiro con arco den la mayor cantidad de medallas para el país
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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 marcarán una nueva edición de la competencia regional más antigua del continente americano. Santo Domingo, República Dominicana, será el punto de encuentro para miles de atletas que buscarán representar a sus países en una justa que forma parte del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.
La vigésimo quinta edición del evento reunirá a delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe durante poco más de dos semanas de actividad deportiva. La competencia contará con la participación de más de 6,200 atletas, quienes competirán por las medallas en diferentes escenarios de la capital dominicana.
Aunque la ceremonia inaugural será el momento oficial de apertura, algunas disciplinas comenzarán sus actividades antes de la fecha establecida. El calendario contempla competencias en 40 deportes, con la presencia de delegaciones como México, Cuba, Colombia, Venezuela y la anfitriona República Dominicana.
Santo Domingo será nuevamente sede de una competencia internacional después de haber recibido los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974. La ciudad se prepara para recibir a los representantes de 37 países y territorios que buscarán sumar preseas y avanzar dentro del proceso clasificatorio rumbo a futuras competencias internacionales.
¿Cuándo inician y en dónde son los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comenzarán oficialmente el viernes 24 de julio de 2026 con la ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado en la capital de República Dominicana.
La actividad deportiva tendrá una duración de 16 días y finalizará el sábado 8 de agosto de 2026. Sin embargo, algunas competencias iniciarán antes de la ceremonia de apertura, como el polo acuático, disciplina que arrancará sus actividades desde este lunes 20 de julio.
La sede principal será Santo Domingo, ciudad que concentrará gran parte de las competencias y que recibirá a los atletas de la región. Los escenarios deportivos albergarán pruebas en disciplinas individuales y de conjunto, con la participación de representantes que buscarán colocarse entre los mejores del medallero general.
Calendario oficial JCC Santo Domingo 2026: ¿Dónde consultarlo?
Como comentamos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 verán su ceremonia de inauguración el próximo 24 de julio, sin embargo desde este lunes 20 ya se han desarrollado algunos eventos, por ejemplo, dentro del polo acuático.
En Claro Sports te presentamos el calendario de la justa, donde te mostramos qué día se celebran ciertas disciplinas. Para poder ver el calendario con más detalle puedes acceder en la página oficial de los Juegos Centroamericanos jcc2026.org/es/juegos/calendarios.
Lunes, 20 de julio
- Polo Acuático
Martes, 21 de julio
- Polo Acuático
Miércoles, 22 de julio
- Polo Acuático
Jueves, 23 de julio
- Bádminton
- Polo Acuático
Viernes, 24 de julio
- Ceremonia de Apertura
- Bádminton
- Polo Acuático
- Tenis
- Tiro con Arco
Sábado, 25 de julio
- Aguas Abiertas
- Ajedrez
- Baloncesto Femenino
- Bádminton
- Ciclismo en ruta
- Eventos Ecuestres (hípica)
- Esquí Náutico
- Golf
- Judo
- Patinaje Artístico Danza
- Patinaje Artístico Libre
- Polo Acuático
- Racquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro Escopeta
- Tiro con Arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Domingo, 26 de julio
- Aguas Abiertas
- Ajedrez
- Baloncesto Masculino
- Bádminton
- Eventos Ecuestres (hípica)
- Esquí Náutico
- Gimnasia Rítmica
- Golf
- Hockey Femenino
- Judo
- Patinaje Artístico Danza
- Patinaje Artístico Libre
- Polo Acuático
- Racquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Softbol Femenino
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro Escopeta
- Tiro con Arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Lunes, 27 de julio
- Ajedrez
- Baloncesto Femenino
- Boliche
- Bádminton
- Ciclismo en pista
- Ecuestre Eventos
- Esquí Náutico
- Gimnasia Rítmica
- Gimnasia Trampolín
- Golf
- Hockey Masculino
- Judo
- Racquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Softbol Femenino
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro con Arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Martes, 28 de julio
- Ajedrez
- Baloncesto Masculino
- Boliche
- Bádminton
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Esquí Náutico
- Gimnasia Rítmica
- Gimnasia Trampolín
- Golf
- Hockey Femenino
- Judo
- Natación
- Patinaje Velocidad (Ruta)
- Racquetbol
- Remo
- Softbol Femenino
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro Escopeta
- Tiro con Arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Miércoles, 29 de julio
- Baloncesto Femenino
- Balonmano Femenino
- Boliche
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Ecuestre Adiestramiento
- Fútbol Femenino
- Hockey Masculino
- Natación
- Patinaje Velocidad (Ruta)
- Racquetbol
- Remo
- Softbol Femenino
- Surf
- Tenis
- Tiro Escopeta
- Tiro con Arco
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Jueves, 30 de julio
- Baloncesto Masculino
- Balonmano Masculino
- Boliche
- Ciclismo BMX Racing
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Ecuestre Adiestramiento
- Fútbol Masculino
- Hockey Femenino
- Natación
- Patinaje Velocidad (Pista)
- Racquetbol
- Softbol Femenino
- Tenis
- Tiro Escopeta
- Voleibol Playa
- Voleibol Sala Masculino
Viernes, 31 de julio
- Baloncesto Femenino
- Balonmano Femenino
- Boliche
- Béisbol
- Clavados
- Ecuestre Adiestramiento
- Fútbol Femenino
- Hockey Masculino
- Luchas
- Natación
- Patinaje Velocidad (Pista)
- Racquetbol
- Softbol Femenino
- Tenis
- Voleibol Playa
Sábado, 1 de agosto
- Baloncesto 3×3
- Baloncesto Masculino
- Balonmano Masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo en ruta
- Clavados
- Ecuestre Adiestramiento
- Fútbol Masculino
- Hockey Femenino
- Luchas
- Natación
- Patinaje Velocidad (Pista)
- Racquetbol
- Tenis de Mesa
- Triatlón
- Vela
Domingo, 2 de agosto
- Baloncesto 3×3
- Baloncesto Femenino
- Balonmano Femenino
- Boxeo
- Béisbol
- Ciclismo en ruta
- Clavados
- Fútbol Femenino
- Gimnasia Artística
- Hockey Masculino
- Luchas
- Maratón
- Marcha Atlética
- Squash
- Tenis de Mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol Sala Femenino
Lunes, 3 de agosto
- Atletismo (Pista)
- Baloncesto 3×3
- Baloncesto masculino
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Ecuestre Salto
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Gimnasia Artística
- Hockey femenino
- Netball
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de Mesa
- Tiro
- Triatlón
- Vela
- Voleibol Sala femenino
Martes, 4 de agosto
- Atletismo (Pista)
- Balonmano femenino
- Boxeo
- Béisbol
- Ecuestre Salto
- Esgrima
- Fútbol femenino
- Gimnasia Artística
- Hockey masculino
- Netball
- Pentatlón Moderno
- Skateboarding Street
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de Mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol Sala femenino
Miércoles, 5 de agosto
- Atletismo (Pista)
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje Velocidad
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Gimnasia Artística
- Halterofilia
- Karate
- Natación Artística
- Netball
- Pentatlón Moderno
- Skateboarding Street
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de Mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol Sala femenino
Jueves, 6 de agosto
- Atletismo (Pista)
- Balonmano femenino
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje Velocidad
- E-Sports
- Ecuestre Salto
- Esgrima
- Fútbol femenino
- Gimnasia Artística
- Halterofilia
- Karate
- Natación Artística
- Netball
- Pentatlón Moderno
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de Mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol Sala femenino
Viernes, 7 de agosto
- Atletismo (Pista)
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje Velocidad
- E-Sports
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Halterofilia
- Karate
- Natación Artística
- Netball
- Pentatlón Moderno
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de Mesa
- Vela
- Voleibol Sala femenino
Sábado, 8 de agosto
- Ceremonia de Clausura
- Esgrima
- Halterofilia
- Marcha Atlética
- Natación Artística
- Pentatlón Moderno
- Softbol masculino
¿Qué atletas mexicanos participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
México llegará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una delegación integrada por alrededor de 700 atletas en distintas disciplinas, que buscarán sumar medallas para el país en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.
El equipo nacional contará con representantes que han tenido participación en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, además de nuevos talentos que buscan consolidarse en el escenario internacional. Entre las disciplinas con mayor presencia aparecen los clavados, tiro con arco, ciclismo, atletismo, judo, taekwondo, remo y natación artística.
En la rama femenil, una de las principales representantes será Alejandra Valencia, quien competirá en tiro con arco recurvo. La doble medallista olímpica buscará repetir resultados en una disciplina donde México ha conseguido presencia internacional en los últimos años. Junto a ella estará Andrea Maya Becerra, número uno del mundo en arco compuesto, quien llega después de una temporada con títulos en los Juegos Mundiales y el Campeonato Mundial de Gwangju.
En los deportes de combate, Prisca Awiti será una de las cartas mexicanas en judo después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. La judoca mexicana trabaja en su preparación para llegar al torneo regional, donde buscará competir por una medalla. Por otra parte, en ciclismo de pista, Yareli Acevedo encabezará la participación nacional tras convertirse en campeona mundial en la prueba de carrera por puntos, mientras que Alegna González buscará completar su palmarés regional en marcha después de conseguir resultados internacionales en los 20 kilómetros.
En la rama varonil, los clavados tendrán como protagonistas a Osmar Olvera y Randal Willars. Olvera, medallista olímpico y mundial, competirá en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros, mientras que Willars participará en la plataforma de 10 metros después de subir al podio mundial en Singapur 2025. También aparece Alejandra Estudillo como una de las representantes mexicanas a seguir en los clavados por sus ejecuciones con altos grados de dificultad.
El atletismo mexicano tendrá en Uziel Muñoz a uno de sus principales representantes después de conquistar la medalla de plata en el Mundial de Tokio 2025 y establecer el récord nacional de lanzamiento de bala con 21.97 metros. En tiro con arco, Matías Grande, ubicado entre los primeros lugares del ranking mundial, buscará aportar resultados para México, mientras que Diego Villalobos competirá en natación artística como uno de los representantes que abrió paso a la participación varonil en esta disciplina.
Además de estos nombres, México contará con atletas como Kenia Lechuga en remo, Alejandra Ortega en marcha, Nadia Ferreira en taekwondo, Aremi Fuentes en halterofilia y Érick Portillo en salto de altura. La delegación mexicana buscará mantenerse entre los países protagonistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y comenzar con resultados positivos su camino rumbo a Los Ángeles 2028.