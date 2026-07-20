La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del habitante número 13?

La cuarta temporada del reality show más polémico del país está a punto de dar comienzo

¿Quien será el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México? | @LaCasaFamososMx

La expectativa por la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 continúa creciendo con la revelación de las pistas de la que será la decimotercera habitante del reality. La producción compartió un adelanto con diferentes elementos que apuntan a la identidad de la próxima integrante, y los seguidores ya comenzaron a relacionar las señales con dos posibles nombres: Brianda Deyanara y Bellakath.

Entre las pistas que aparecieron destacan elementos relacionados con la creación de contenido, como cámaras, celulares, maquillaje, luces e íconos de redes sociales, además de una camioneta rosa que generó especulación entre los usuarios. Debido a estas características, los internautas consideran que ambas figuras podrían encajar con el perfil, aunque una de ellas reúne más coincidencias con las señales mostradas.

La nueva habitante será anunciada oficialmente este lunes 20 de julio, en una transmisión especial que revelará si se trata de la influencer tijuanense Brianda Deyanara, la cantante de reguetón Bellakath u otra personalidad que hasta ahora no ha sido mencionada.

¿Cuándo y a qué hora es la revelación del habitante número 13 de La Casa de los Famosos México?

La identidad de la nueva integrante de La Casa de los Famosos México 2026 será revelada el próximo lunes 20 de julio a las 20:28 horas (tiempo del centro de México). El anuncio podrá seguirse a través de Canal 5, Las Estrellas, ViX y las plataformas digitales oficiales del reality show.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comienza a tomar forma con la revelación de los participantes que ingresarán al reality. Ernesto Laguardia fue el primer integrante confirmado y dio a conocer que esta edición contará con 18 habitantes, una cifra superior a la de campañas anteriores. Todos los concursantes buscarán quedarse con el triunfo y obtener el premio de 4 millones de pesos. A medida que se acerca el estreno, la producción continúa anunciando nuevas celebridades que formarán parte del programa.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Galilea Montijo será la encargada de conducir las galas de nominación de los miércoles a través de Canal 5, además de las transmisiones especiales de los domingos por Las Estrellas. Por su parte, Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes por Canal 5.

En los contenidos exclusivos de ViX, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pregalas y postgalas que se transmitirán de domingo a viernes. Mientras tanto, Marie Claire Harp mantendrá su participación como conductora digital y formará parte de los espacios que acompañan las emisiones antes y después de cada gala.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México iniciará transmisiones el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas por Las Estrellas. En el programa de estreno se presentará la llegada de los participantes al inmueble y se dará a conocer la mecánica con la que arrancará la convivencia entre los habitantes.

Posteriormente, desde el lunes 27 de julio, Canal 5 emitirá los programas de lunes a viernes a las 22:00 horas, con Odalys Ramírez y Diego de Erice como conductores. A lo largo de estas emisiones se mostrarán los momentos más importantes de la semana, incluyendo las pruebas de liderazgo, las nominaciones, la dinámica de salvación y las distintas actividades dentro de la casa.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

Las transmisiones especiales de los domingos llegarán a través de Las Estrellas, mientras que los episodios entre semana se podrán disfrutar por Canal 5. Además, la plataforma ViX contará con una señal en vivo disponible las 24 horas para que los seguidores puedan observar lo que ocurre dentro de la casa en todo momento.

Las presentaciones de los participantes estarán disponibles en Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX. De igual manera, los perfiles oficiales del reality en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok ofrecerán contenido adicional como anuncios, entrevistas y momentos destacados relacionados con los habitantes de esta nueva temporada.

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