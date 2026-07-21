Jugando Claro, en vivo | Lunes 20 julio 2026

El Mundial terminó, pero sus protagonistas siguen generando historias que serán analizadas por los especialistas de Claro Sports

La Copa del Mundo llegó a su fin, pero las historias que dejó el torneo continúan fuera de las canchas. En una nueva edición de Jugando Claro, nuestros especialistas analizarán los momentos más destacados tras la final mundialista, desde la celebración de España por su segundo título en la historia de los Mundiales hasta el regreso de Argentina tras quedarse con el subcampeonato.

La selección española protagonizó una jornada de festejos después de conquistar la Copa del Mundo al vencer a Argentina en la final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente regresó a casa para compartir el título con miles de aficionados y cerrar un torneo en el que una nueva generación encabezada por Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres alcanzó la cima del futbol internacional.

En Jugando Claro se analizará el impacto de este campeonato para España, el proceso que llevó al equipo a levantar nuevamente el trofeo mundialista y las expectativas que genera una generación que buscará mantenerse como protagonista en los próximos años.

El programa también tendrá como tema la llegada de David Ospina al futbol mexicano. El experimentado guardameta colombiano arribó a México para incorporarse al Atlante y sumar su trayectoria a la Liga MX después de una carrera con equipos como Arsenal, Napoli y la Selección de Colombia.

Nuestros especialistas revisarán qué puede aportar el arquero al conjunto azulgrana, cómo encaja su experiencia en el proyecto del equipo y el impacto que puede tener su llegada en un mercado mexicano que continúa incorporando futbolistas con recorrido internacional.

Jugando Claro es el espacio de Claro Sports donde encontrarás el mejor análisis deportivo, las últimas noticias y el seguimiento de los temas más importantes del futbol mundial, la Liga MX, fichajes y todo lo que ocurre dentro y fuera de las canchas. El programa se transmite de lunes a viernes con la información más relevante del deporte.

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