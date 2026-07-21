Orbelín Pineda llega con ilusión a Monterrey: “Se vienen cosas grandes”

El mediocampista mexicano sueña con aportarle a Rayados su mejor fútbol para regresar a los primeros planos de la Liga MX

Orbelín Pineda llega a Monterrey para sumarse a Rayados. | PressPort

Orbelín Pineda ya está en Monterrey para comenzar una nueva etapa en su carrera. El mediocampista mexicano arribó a la ciudad para incorporarse como refuerzo de Rayados rumbo al Apertura 2026 y aseguró que llega con ilusión por el proyecto del club.

A su llegada al aeropuerto, el futbolista procedente del AEK Atenas de Grecia habló sobre sus expectativas con el conjunto regiomontano y destacó el esfuerzo de la institución para concretar su fichaje.

“Siempre emocionado con los retos. También el esfuerzo que hace el Monterrey por querer la disposición de uno y se viene con una gran ilusión, con gran proyecto que tienen, se vienen grandes cosas y a trabajar que esto es lo más importante”, declaró Orbelín.

El jugador de 30 años regresa al fútbol mexicano después de su experiencia en Europa, donde defendió las camisetas del Celta de Vigo y el AEK Atenas. Ahora buscará aportar su experiencia a un plantel que tiene como objetivo competir por los primeros lugares de la Liga MX.

El mediocampista mexicano dejó claro que su llegada a Monterrey no representa un protagonismo individual, sino una oportunidad para integrarse a un grupo con futbolistas de experiencia y ayudar en los objetivos del equipo.

“Vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores muy importantes y soy uno más de ellos. A trabajar, que esto es de trabajo de equipo y ayudar a mis compañeros y al equipo de que pueda estar y sea protagonista”, explicó.

Pineda se reencontrará con Matías Almeyda, técnico con quien coincidió durante su etapa en Chivas. Bajo la dirección del estratega argentino, el futbolista conquistó títulos como la Liga MX, Copa MX y Concacaf Liga de Campeones. Sin olvidarnos de que también fue su estratega en Grecia.

“Siempre agradecido. Tengo muchos años que lo conozco (a Almeyda). Sé cómo me expreso de él, que es una persona trabajadora, que quiere siempre más, él sabe lo que se le aprecia y se le quiere”, comentó.

Orbelín Pineda reportará con Rayados este martes

El mediocampista se incorporará este martes a las instalaciones de El Barrial, donde conocerá a sus nuevos compañeros y realizará su primer entrenamiento como futbolista de Monterrey. Posteriormente, el club regiomontano tiene programada su presentación oficial como refuerzo para el Apertura 2026.

“Venimos a un equipo con ganas de trascender y a darle lo mejor y una alegría a esta afición que se lo merece”, añadió Orbelín.

Con su llegada, Rayados suma a un futbolista con experiencia en selección mexicana y recorrido internacional para reforzar su mediocampo de cara al nuevo torneo de la Liga MX.

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