Griezmann vs. Messi: cuándo se daría el Clásico de Florida que promete ser el partido del año en la MLS

Griezmann llega a Orlando City y su reencuentro con Messi tendrá que esperar hasta 2027, salvo un cruce inesperado en copa.

Messi y Griezmann volverán a enfrentarse | Megan Briggs / Getty Images via AFP

El Clásico de Florida entre Antoine Griezmann y Lionel Messi tendrá que esperar. Aunque ambos ya comparten la MLS, el calendario jugó en contra del reencuentro inmediato y todo apunta a que el duelo llegará hasta la próxima temporada, salvo que el destino cruce sus caminos en algún torneo de copa.

Por qué no hay fecha confirmada

Griezmann firmó con el Orlando City un contrato que arrancó oficialmente en julio de 2026 y se extiende hasta la temporada 2027-28, con opción a una campaña más. El problema es de calendario puro: los dos enfrentamientos de la temporada regular entre Orlando City e Inter Miami ya se disputaron antes de que el galo pisara suelo estadounidense como futbolista de la franquicia.

El primero fue el 1 de marzo, cuando el Inter Miami remontó y ganó 4-2 con dos goles de Messi, y el segundo se jugó el 2 de mayo en el Miami Freedom Park y terminó con un 4-3 a favor del conjunto de Orlando. Con ambos cruces de la fase regular ya consumidos, el reencuentro entre el francés y el argentino no tiene un slot natural en el fixture de este año, así que la MLS tendrá que esperar hasta 2027 para ver este duelo en liga, salvo que playoffs, Leagues Cup o algún torneo cruzado los pongan frente a frente antes de tiempo.

Una rivalidad que se transformó en amistad

Lo curioso de esta historia es que Griezmann y Messi no siempre fueron enemigos futbolísticos. Durante años se vieron las caras como rivales acérrimos en los clásicos entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Griezmann vistiendo el rojiblanco y Messi liderando al conjunto culé.

El giro llegó cuando el francés se mudó al Barcelona y ambos terminaron compartiendo vestuario durante dos temporadas, tejiendo una relación de compañerismo que hoy se nota en el respeto mutuo que ambos expresan públicamente.

El propio Griezmann lo dejó claro al llegar a Orlando, señalando que le entusiasma volver a enfrentar a Messi y también a Rodrigo De Paul, con quien mantiene una excelente relación personal.

Un duelo que promete ser de los mejores del año

Cuando finalmente se concrete, este Clásico de Florida tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más vistos de la MLS. Por un lado está Messi, el mejor jugador de la historia reciente y estandarte del crecimiento explosivo de la liga norteamericana; por el otro, Griezmann, campeón del mundo 2018 y máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, que llega con hambre de títulos y ganas de dejar huella en su nuevo proyecto.

Ejecutivos de la propia MLS ya reconocen el peso mediático del cruce, aunque insisten en que el fichaje de Griezmann no responde únicamente a la idea de crear un derbi contra Miami. Entre la cercanía geográfica de Orlando y Miami, la carga emocional de dos excompañeros reconvertidos en rivales de conferencia, y el hambre competitiva de dos campeones del mundo, el terreno está servido para que este partido se convierta en la gran cita futbolística del próximo curso de la MLS.

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