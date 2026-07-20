Juan Celaya y Gabriela Rodríguez encabezan el abanderamiento de la delegación mexicana para los Juegos Centroamericanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió a la delegación mexicana en Palacio Nacional previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación mexicana recibió este 20 de julio el último impulso antes de viajar a Santo Domingo 2026. Juan Manuel Celaya y Gabriela Rodríguez fueron los encargados de portar la bandera nacional durante la ceremonia de abanderamiento encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con la mira puesta en mantener a México entre las potencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ceremonia comenzó después de la 1:00 de la tarde de este lunes y estuvo encabezada por la mandataria, quien estuvo acompañada por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Durante el acto, las autoridades dirigieron un mensaje a los atletas, a quienes recordaron la importancia y el orgullo que representa defender los colores de México en una competencia que reunirá a deportistas de 37 países de la región en 40 deportes distintos.

“Representar a México es algo único. Piensen en nuestra historia. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”, declaró la presidenta del país en el acto protocolario.

México competirá con una delegación integrada por 646 deportistas, de los cuales 332 son hombres y 314 mujeres, que buscarán colocar al país entre los protagonistas de la justa. Entre los nombres más destacados aparece la dupla de tiro con arco conformada por Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, una de las principales apuestas nacionales gracias a los resultados que esta disciplina ha entregado en los últimos años. En atletismo también sobresalen Alegna González, Alejandra Ortega, Erick Portillo y Uziel Muñoz, quienes llegan con experiencia internacional y la misión de incrementar el número de preseas para la delegación.

“Cuando me dijeron, no me la creía. Yo estaba pensando en ir a mis primeros Juegos Centroamericanos, hacer mi chamba y terminar mi colección de medallas. Muy contento y muy orgulloso de representar a la selección mexicana. Esto es lo que estábamos pidiendo siempre: que haya tanta sinergia entre María José Alcalá y Rommel Pacheco. Que se estén haciendo las cosas bien nos da ventaja a nosotros para poder trabajar más a gusto y enfocarnos en lo que tenemos que hacer”, declaró Juan Celaya ante los medios de comunicación.

Los clavados volverán a ser una de las disciplinas con mayores expectativas de medalla con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, ambos respaldados por sus recientes actuaciones en competencias internacionales. En tiro deportivo, Gabriela Rodríguez se perfila como una de las principales cartas fuertes de México por su trayectoria en campeonatos mundiales, mientras que en remo, Kenia Lechuga aportará la experiencia que la ha mantenido como una de las representantes más constantes del país durante el actual ciclo olímpico.

“Estoy muy feliz y, sobre todo, voy a disfrutar mucho esta competencia. Vengo con una mentalidad diferente, más fuerte y consolidada. Voy a dar lo mejor de mí”, indicó la ciclista mexicana Yareli Acevedo, mientras agradecía a los medios de comunicación por darle visibilidad al ciclismo mexicano. “¿Por qué no tener otro Isaac del Toro en el World Tour? ¿Por qué no tener otra campeona mundial?”.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, en una edición histórica que conmemora el centenario del evento multideportivo regional. La República Dominicana será sede de la justa por tercera ocasión y recibirá a más de 6 mil atletas provenientes de 37 países, quienes competirán por las medallas en 40 disciplinas. La ceremonia de inauguración tendrá como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

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